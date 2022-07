CorSera - Milan, per De Ketelaere siamo ai dettagli: da definire le modalità dei bonus, poi la fumata bianca

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo settimane e settimane di trattative, forse siamo davvero arrivati alla svolta decisiva nell'affare che potrebbe portare Charles De Ketelaere dal Bruges al Milan: le due società sono infatti molto vicine a trovare l'accordo definitivo, mancherebbero solo gli ultimi dettagli per la fumata bianca, che è attesa tra oggi e domani. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che la svolta è arrivata nella giornata di ieri quando il Diavolo ha deciso di fare un ulteriore rilancio.

ULTIMI DETTAGLI - Il club di via Aldo Rossi ha alzato la sua offerta fino a 31 milioni di euro più 4 di bonus, arrivando così a mettere sul piatto quei famosi 35 milioni che il Bruges ha sempre chiesto e preteso. Siamo allo sprint finale, mancano da sistemare solo gli ultimi dettagli per quel che riguarda la parte variabile: i belgi chiedono infatti che i bonus siano più agevoli da raggiungere rispetto alle modalità proposte dal Milan.

TRA OGGI E DOMANI - Intorno a questa trattativa si respira sempre più ottimismo, tanto che in via Aldo Rossi confidano di ricevere il sì definitivo del Bruges tra oggi e domani. I rossoneri stanno quindi per vincere la resistenza del club belga, che in queste settimane sperava che si inserisse qualche altro club per alzare la posta in palio, ma così non è stato. De Ketelaere, che firmerà un contratto di cinque anni a 2,3 milioni di euro netti a stagione, ha sempre spinto per il trasferimento al Milan e finalmente è pronto ad abbracciare il Diavolo.