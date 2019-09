CorSera - Milan, rimettere insieme i pezzi e ripartire: non basta il gioco, ora servono punti

Giampaolo e il Milan hanno fissato l’obiettivo: ripartire dal primo tempo di giovedì. Come evidenzia l’edizione odierna del Corriere della Sera, bisogna concentrarsi su quello che di buono ha portato con sé la disgraziata notte di Torino. Contro il Toro, perlomeno dei primi quarantacinque minuti, si è finalmente visto qualcosa: gioco fluido, pressing e occasioni. Ma sono mancati i gol. E ovviamente la vittoria.

FIDUCIA - Ora servono i punti, sottolinea il Corriere. Maledetti e subito. A partire dal match di San Siro contro una Fiorentina rigenerata dalla vittoria sulla Samp. Perché i progressi del gioco sono fondamentali, ma non bastano. Occorre muovere la classifica, che al momento piange a dirotto (appena sei punti in cinque giornate). L’unità di crisi, comunque, ha funzionato. Il club, infatti, ha fatto bene a sostenere Giampaolo nonostante l’ennesimo k.o. stagionale. Un sostegno incondizionato, senza ultimatum, che ha avuto come effetto immediato quello di rasserenare non solo l’allenatore ma l’ambiente tutto.

SVOLTA - "La squadra è con me", ha messo in chiaro il tecnico, che ora si aspetta risposte immediate da quei giocatori (Suso, Piatek e non solo) che non hanno brillato nelle ultime gare. Contro la Fiorentina non sarà l’ultima spiaggia, ma bisogna cominciare a vincere e convincere. Perché San Siro, stavolta, potrebbe non perdonare.