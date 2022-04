CorSera - Milan, un altro pari senza gol: l'attacco rossonero si è inceppato

MilanNews.it

Come con il Bologna, anche contro il Torino il Milan non è andato oltre ad un pareggio per 0-0. Il gol sta diventando un vero problema per i rossoneri: proprio nel momento decisivo del campionato, qualcosa là davanti si è inceppato nella squadra di Stefano Pioli che ha ancora due punti di vantaggio in classifica su Napoli e Inter, ma i nerazzurri hanno ancora una partita da recuperare.

ALTRO PASSO FALSO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che per la corsa scudetto è ancora tutto aperto, ma serve cambiare subito marcia ed evitare altri passi falsi già a partire dal prossimo match in programma venerdì sera contro il Genoa. Se l'attacco arranca, con Giroud troppo solo e Leao e gli altri trequartisti inconcludenti, la difesa continua ad essere la nota più positiva: sono ben cinque infatti le gare consecutive in cui il Milan non subisce nemmeno un gol.

TANTE ASSENZE - Le assenze rendono poi il momento ancora più complicato per il Diavolo che ieri ha dovuto rinunciare a ben 7 giocatori per la trasferta di Torino: oltre a Kjaer e Florenzi, si sono fermati nelle scorse ore anche Ibrahimovic per un sovraccarico al ginocchio e Rebic, Bennacer e Castillejo per affaticamento muscolare. La loro mancanza si è sentita parecchio ieri, soprattutto quella dei due attaccanti visto che in panchina l'unica alternativa a Giroud era il giovanissimo Lazetic.