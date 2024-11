CorSera - Misero pari a San Siro contro la Juve. Il Milan ha paura di volare

Il Milan ieri aveva solo un obiettivo: vincere per alimentare i sogni scudetto. In un San Siro pieno, invece, la formazione di Paulo Fonseca ha mancato ancora una volta l'appuntamento con la vittoria, fallendo come successo in questa stagione anche contro il Napoli.

Considerata la situazione della Juventus, incerottata per via dei tanti infortuni che l'hanno colpita, il Diavolo doveva aggredire la partita invece che aspettarla e sperare nel guizzo del campione, che comunque non è arrivato. Proprio adesso che doveva spiccare il volo, al Milan è venuta una folle paura di volare, come scritto questa mattina anche da Il Corriere della Sera.

Sfortunatamente non è la prima volta questa, anche perché sia dopo il derby che dopo Madrid la formazione rossonera è stata capace di far sfumare in un nulla l'entusiasmo con prestazioni non all'altezza di una squadra che dovrebbe lottare per lo scudetto, ma che oggi lo vede invece distante addirittura 9 punti, potenziali 10 se il Napoli dovesse vincere oggi contro la Roma.

Al Milan, dunque, continua a mancare quella tanto cercata continuità, non solo di risultati ma anche in campo, perché se in una partita ad incidere negativamente è la difesa, nell'altra è l'attacco, come conferma il solo tiro a porta della partita, arrivato fra le altre cose da un difensore, Theo, neanche da un attaccante.

Dopo gli importanti investimenti fatti in estate, il Diavolo non doveva fare altro che mettersi sotto e lavorare con l'intento di raggiungere le stelle, casomai la seconda, che però continua a restare un miraggio, soprattutto se il rendimento dovesse restare questo.