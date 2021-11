CorSera - Non è ancora un Milan da Champions: col Porto si poteva fare di più, ma ora testa al derby

È andata piuttosto male, anche stavolta. Inutile girarci intorno: come sottolinea il Corriere della Sera, non è ancora un Milan da Champions. Il deludente pareggio di ieri con il Porto, avversario sì esperto e di valore, ma tutt’altro che irresistibile, è stata l’ennesima conferma delle lacune rossonere in ambito europeo, dove servono tanta qualità e una maggiore cura dei dettagli.

Primo tempo sprecato

La classifica del Gruppo B è una sentenza: un punto in quattro partite è davvero troppo poco. Al giovane Milan di Pioli va riconosciuta l’attenuante dell’inesperienza a certi livelli, ma nei due incroci con il Porto i rossoneri avrebbero potuto e dovuto fare qualcosa in più. Ieri, ad esempio, Romagnoli e compagni hanno buttato l’intero primo tempo, subendo la reattività e l’organizzazione dei portoghesi, che hanno interpretato meglio la gara.

Milan, ora testa al derby

È vero, il gol di Luis Diaz è viziato da un evidente fallo su Bennacer, ma questa è la Champions - osserva il Corriere della Sera - qui si fischia molto meno e bisogna fare molta più attenzione. La qualificazione è appesa a un filo, ma ora bisogna mettere da parte l’Europa e pensare solamente al derby. Domenica servirà un altro Milan. Quello vero.