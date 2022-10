CorSera - Rabbia Milan, ma i rossoneri sono ancora padroni del loro destino: due vittorie per regalarsi gli ottavi di Champions

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Minuto 17 di Milan-Chelsea: Mount entra in area, Tomori lo trattiene leggermente, il giocatore inglese resta in piedi e riesce anche a calciare, parata di Tatarusanu. Ma arriva il fischio dell'arbitro tedesco Siebert che sanziona l'intervento del difensore rossonero con il rigore e il rosso. Da questo momento cambia la partita del Diavolo che, in inferiorità numerica, può poco contro una top team come il Chelsea.

DECISIONE SEVERA - Come riferisce il Corriere della Sera, la rabbia del Milan è tantissima dopo questo episodio che lascia parecchi dubbi: è vero che Tomori usa le mani per contrastare Mount, ma la trattenuta è lieve e la decisione dell'arbitro è davvero troppo severa. Poco dopo, nonostante l'uomo in meno e lo svantaggio nel risultato, i rossoneri sbagliano un gol con Giroud che avrebbe tenuto aperta la sfida e pochi istanti dopo ecco il raddoppio di Aubameyang che di fatto chiude la partita già nel primo tempo.

DUE VITTORIE - Un vero peccato per la squadra di Stefano Pioli che aveva approcciato benissimo la gara, con grande determinazione e con la voglia di uscire da San Siro con dei punti in tasca. Ma in Champions League, si sa, i dettagli fanno la differenza e la serata di ieri lo ha confermato ulteriormente. La delusione è tanta in casa rossonera, ma in una notte c'è anche comunque anche una buona notizia , vale a dire il pareggio per 1-1 nell'altra sfida del girone tra Dinamo Zagabria e Salisburgo. Per il passaggio del turno, è quindi tutto ancora nelle mani del Milan che con due vittorie negli ultimi due match contro croati e austriaci conquisterebbe aritmeticamente la qualificazione agli ottavi di Champions.