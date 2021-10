CorSera - Un Milan quasi perfetto annichilisce l’Atalanta e resta in scia al Napoli

Ieri sera a Bergamo si è visto un Milan bello e spietato che ha annichilito l'Atalanta: tre punti in tasca e secondo posto in classifica confermato a -2 dal Napoli capolista a punteggio pieno. Per il Diavolo è certamente una serata da ricordare che ha confermato, se ce ne fosse ancora bisogno, che quella di Pioli è diventata una grande squadra che può e deve lottare fino all'ultima giornata per le prime posizioni.

GRANDE VITTORIA - Come spiega stamattina il Corriere della Sera, il Milan è stato convincente in tutte le zone del campo e ha portato a casa una vittoria più che meritata: i rossoneri, anche senza Ibrahimovic e Giroud che dovrebbero rientrare dopo la sosta, hanno dato ancora una volta l'impressione di avere le carte in regola per lo scudetto. Se il Diavolo è diventato una grande squadra, il merito è senza dubbio anche della crescita di tanti singoli: Maignan è una certezza, Tonali è sempre più padrone del centrocampo, Kessie ha dato una bella risposta alle critiche, le scorribande di Theo Hernandez spaccano sempre in due le difese avversarie, Leao e Diaz sono sempre nel cuore del gioco milanista.

RECUPERO INFORTUNATI - Insomma, per Stefano Pioli ci sono tanti motivi per essere soddisfatto dei suoi ragazzi. Ora ci sarà la sosta per le nazionali, due settimane nelle quali il tecnico milanista punta a recuperare tutti gli infortunati: oltre ad Ibra e Giroud, dovrebbero tornare a disposizione anche Bakayoko e Krunic, mentre ci vorrà qualche giorno in più per Florenzi, operato venerdì al ginocchio (out un mese). Per lottare veramente per lo scudetto, il Milan ha bisogno di tutti e quindi sarà fondamentale recuperare tutti gli infortunati.