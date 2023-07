CorSport - De Ketelaere, c'è tempo vendere. E per Taremi il prezzo si abbasserà

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha iniziato il mercato con il piede sull'acceleratore: dopo la cessione di Tonali i rossoneri hanno chiuso per due potenziali titolari come Loftus-Cheek e Pulisic, assicurandosi a zero giocatori importanti nelle rotazioni come Sportiello e Romero. Adesso c'è da chiudere Reijnders e poi concentrarsi sul centravanti con il nome di Mehdi Taremi che sembra il più concreto attualmente. Di contro, però, potrebbe esserci anche qualche uscita importante, dal punto di vista economico sia chiaro.

Gruzzoletto

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport le notizie che circolano in queste ore sugli interessi dall'estero per Charles De Ketelaere fanno tutte il gioco del Milan. La stagione del classe 2001 belga, arrivato meno di un anno fa in rossonero, è stata tutt'altro che memorabile e se il club riuscisse a venderlo magari ricavandoci anche una cifra importante, potrebbe trattarsi di un'occasione quasi irripetibile. Sul giocatore c'è forte l'interesse dell'Aston Villa e poi quello del Psv che avrebbe messo sul piatto 15 milioni. Da Casa Milan, in ogni caso, chiedono almeno il doppio: l'obiettivo è non fare minusvalenza e ottenere quanto più possibile da un'eventuale cessione su cui, comunque, si può lavorare anche nel tempo.

Ribasso

Intanto per l'attacco il nome che si fa largo nelle ultime ore è quello, come detto, di Mehdi Taremi: l'iraniano del Porto è reduce dalla sua miglior stagione a 31 anni e chissà che non sia un altro caso di attaccante longevo che più invecchia meglio rende. Questo solo il tempo lo dirà e il Milan potrebbe essere disposto a volerlo scoprire. In quest'ultima stagione ha segnato la bellezza di 31 gol complessivi e il suo contratto scadrà nel 2024. Il Porto ha fissato un prezzo intorno ai 20 milioni ma più il tempo passa (e un rinnovo non arriva) più il prezzo è destinato a scendere e dunque i rossoneri potrebbero portarsi a casa Taremi anche in prezzo di saldo. Anche in questo caso, come per De Ketelaere, il tempo estivo ci dirà qualcosa in più.