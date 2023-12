CorSport - È Pulisic il "salvapioli": Milan confuso ma vincente. Fischi a Leao

Il Milan batte il Sassuolo 1-0 a San Siro, e forse era davvero questa la cosa che contava di più, indipendentemente dalla prestazione. Per i rossoneri e per Pioli era troppo importante scacciare il periodo negativo, confermarsi in zona Champions League e allo stesso tempo debellare una bestia nera come il Sassuolo che le ultime tre a San Siro le aveva vinte. Se si guarda alla performance, però, lo spettacolo non ha certamente riservato i botti di fine anno.

Salvapioli

Il Corriere dello Sport questa mattina, in prima pagina, ha coniato il termine "salvapioli" per descrivere Christian Pulisic, autore di un altro gol importante - il sesto in campionato, settimo stagionale - che ha di fatto regalato i tre punti al Milan e allo stesso tempo ha fatto togliere un po' di pressione dalle spalle del tecnico. La rete dell'americano, arrivata su invenzione di Bennacer nel corso della ripresa, è bastata al Diavolo per piegare un Sassuolo lontano parente di quello che era venuto a vincere a San Siro negli ultimi tre anni. Per il resto i rossoneri sono apparsi disordinati e confusi: non sono neanche riusciti a chiudere la partita e spesso erano spaccati quasi in un 5-0-5. Di fatto il Sassuolo, mai davvero pericoloso dalle parti di Maignan con conclusioni velleitarie dalla distanza, è rimasto fino al triplice fischio in partita.

Leao

A finire nel calderone delle critiche nel corso del match è stato Rafael Leao. Il portoghese è ancora evidentemente fuori condizione dopo lo stop di un mese. In un primo tempo in cui aveva fatto vedere qualche squillo, non comunque all'altezza delle sue qualità, ha fatto seguire un secondo tempo storto in cui gli è riuscito poco o nulla. Il risultato è stata la sostituzione con tanto di fischi di alcuni tifosi rossoneri: quest'ultimi, per quanto legittimai, sono apparsi un po' ingenerosi. Ma potrebbero aiutare il 10 a caricarsi ancora di più in vista del 2024. Di positivo c'è che il Milan ricaccia indietro i fantasmi della zona Champions e deve anche ringraziare l'Udinese che ha strapazzato il Bologna per 3-0. Ora i rossoneri si mantengono terzi a +3 dalla Fiorentina e a +5 dal Bologna: in questo frangente, adesso, sarà cruciale trovare continuità di risultati, elemento che è sempre mancato in questa prima parte di stagione.