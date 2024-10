CorSport - Fofana è il motore di questo Milan: da quando è in Italia non ha mai saltato una gara

Una delle note liete di questo inizio di stagione è sicuramente Youssouf Fofana, giocatore tanto cercato e voluto dal Milan nel corso della scorsa estate di calciomercato. Dopo una lunga trattativa con il Monaco il mediano francese è alla fine, e finalmente, sbarcato in rossonero, non deludendo assolutamente le aspettative.

Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che Youssouf Fofana è diventato il motore del Milan, anche perché da quando è arrivato in Italia Paulo Fonseca non è riuscito a farne a meno neanche per una partita. Minuto dopo minuto in campo il francese ha trovato confidenza ma soprattutto condizione, e non a caso le sue prestazioni migliorano di settimana in settimana, per la felicità del Diavolo che finalmente sente l'apporto di Fofana. Eccome se lo sente.

FOFANA MOTORE - Posizione diversa rispetto a quella che ricopriva al Monaco e responsabilità. Insomma, Fofana è il motore di questo Milan, anche perché dalle sue corse e dai suoi movimenti dipendono molte delle fortune del gioco della formazione di Paulo Fonseca. Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "È lui che deve gestire il pressing offensivo, non lasciando troppo spazio tra sé e i quattro attaccanti, ed è sempre lui che deve coordinare la fase difensiva, capendo quando e quanto abbassarsi a guardia dell'area di Maignan".

Lo stile di gioco di Fofana è semplice, diretto, ed è per questo che Fonseca non ha alcuna intenzione di fare a meno di lui, che sia in campionato, che sia in Champions League.