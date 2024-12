CorSport - Fonseca, occhio alla fatal Verona. E dalla Spagna...

vedi letture

"Here we go again". Frase iconica, soprattutto per chi frequenta i social ed è appassionato di videogiochi. Tradotto letteralmente dall'inglese all'italiano significa "Andiamo di nuovo", anche se in realtà significherebbe "Ci risiamo". Sì, perché il Milan è nuovamente nella condizione di non poter più sbagliare, lui come il suo allenatore Paulo Fonseca, che in quel di Verona si giocherà un'importante fetta del suo futuro sulla panchina rossonera.

FATAL VERONA - È meglio che Fonseca apri bene gli occhi e si guardi le spalle dal Verona di Zanetti, che potrebbe diventare "fatal". Se il Milan non dovesse neanche vincere contro gli scaligeri, sconfitta o pareggio che sia non passeranno in sordina come successo fino ad oggi, anche se Ibrahimovic e Furlani sarebbero orientati a rinnovare ancora una volta la fiducia all'allenatore lusitano come riportato questa mattina anche da Il Corriere dello Sport.

Un po' come successo l'anno scorso, stesso periodo, con Stefano Pioli, precedente tutt'altro che da sottovalutare. Nell'ultima trasferta del 2023, infatti, un Milan claudicante pareggiava 2 a 2 a Salerno, contro la Salernitana ultima in classifica, con la proprietà che decise comunque di confermare l'allenatore nonostante una classifica deludente, ben più peggiore rispetto a quella di oggi. E chissà che la strategia non possa essere ancora una volta questa, anche con Fonseca.

DALLA SPAGNA... - Nel frattempo comincia ad aleggiare dalle parti della panchina di Paulo Fonseca il fantasma di Xavi Hernandez, ex allenatore e leggenda del Barcellona. Più nello specifico, scrive il portare di notizie iberico El Nacional, i dialoghi tra il club rossonero e lo spagnolo sarebbero addirittura in uno stadio avanzato, per una strada, comunque, percorribile solamente dalla prossima stagione e non nell’annata in corso.