CorSport - Giroud e Kjaer, per il rinnovo si aspetta: a gennaio si inizierà a valutare

vedi letture

La rosa del Milan, ormai da qualche stagione a questa parte, si divide in due: da una parte c'è la componente giovane e scanzonata, dall'altra quella più scarna ma psicologicamente rilevante dei calciatori più esperti. A quest'ultima categoria appartengono sia Olivier Giroud che Simon Kjaer che sono accomunati, oltre che dall'esperienza, anche dal contratto che scade nel giungo 2024.

Leadership

Come ricorda il Corriere dello Sport è quasi inutile sottolineare l'importanza che sia il centravanti francese che il centrale danese hanno nello spogliatoio, a livello di leadership. Sono due veterani che ne hanno viste tante, ormai anche in rossonero. Due giocatori con la loro caratura, a livello generale, è sempre meglio averli piuttosto che no. In campo hanno un minutaggio molto diverso ma entrambi sanno farsi valere. Da una parte Kjaer non è più tra i titolarissimi ma è sempre pronto a scendere in campo quando chiamato in causa portando il suo ordine e la sua capacità di comandare l'intero reparto. Giroud è ancora decisivo: nonostante i 37 anni appena compiuti, ha già segnato 4 gol quest'anno, fornito degli assist e addirittura salvato tre punti con una parata.

Colloqui a gennaio

Chiaramente, però, la carta di identità è un elemento che non può essere lasciato al caso. Entrambi sono chiaramente negli ultimi anni di carriera e la questione del rinnovo andrà valutata con calma e attenzione, da entrambe le parti. Per due come loro le porte sono sempre aperte ma è meglio non correre troppo. Per questo i colloqui veri e propri inizieranno a gennaio secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ovvero a inizio anno. La metà della stagione è un buon momento per valutare il 'come sta andando' e il 'come potrebbe andare'. Sia Giroud che Kjaer hanno poi giurato amore al Milan in più di un'occasione, con parole e gesti, dunque la sensazione è che il tempo per rinnovarli ci sarà fino all'ultimo. Chi invece dovrebbe essere all'ultima stagione in rossonero sono Mirante e Caladara, per ragioni diverse i due saluteranno il Diavolo a fine stagione salvo clamorosi colpi di scena. Per Luka Jovic invece ci sono ancora diversi mesi davanti per dimostrare a Pioli e a se stesso di valere ancora qualcosa.