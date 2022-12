CorSport - Giroud, il rinnovo al ritorno dalla finale. Baka verso l'addio

MilanNews.it

Si avvicina sempre di più la ripresa del campionato e ormai quasi tutti i giocatori rossoneri sono tornati alla base pronti per preparare la seconda parte di stagione. La lista degli assenti conta anche Olivier Giroud che sarà impegnato in finale ai Mondiali domenica ma che quando tornerà avrà anche una partita da giocare: quella del rinnovo.

Dopo la finale

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, i rinnovi dei migliori giocatori rimangono una delle priorità maggiori della dirigenza rossonera dei prossimi mesi. Non sono solo Leao e Bennacer che da gennaio ina vanti si siederanno al tavolo con la dirigenza ma anche Olivier Giroud. L'attaccante francese, 36 anni ma una condizione stellare, va in scadenza il prossimo giugno. Tra il numero 9 e gli stati generali rossoneri è previsto un incontro al rientro dal Qatar di Giroud. Le sensazioni sono comunque molto positive da entrambe le parti: Olivier sta bene al Milan, squadra che ha ravvivato la sua carriera e che gli ha dato una seconda grande chance in nazionale; il Milan sta bene con Olivier, leader dello spogliatoio e autore di una sfilza di gol pesanti che ormai non si può contare. L'accordo dunque non dobvrebbe essere un problema con Giroud che si avvia a intraprendere un percorso molto simile ha quello tracciato da Ibra qualche stagione fa.

Baka-no

Chi invece non avrà il rossonero nel suo futuro sembra essere Tiemouè Bakayoko. Il francese, tornato a Milano la scorsa estate, è ormai fuori dal progetto Milan: pochissime le presenza l'anno scorso e nessuna nella stagione attuale. In estate è stato vicino sia alla cessione che alla rescissione del contratto. La questione relativa al contratto di Bakayoko ha implicazioni anche con il Chelsea che ne detiene il cartellino e in cui Baka tornerà l'estate prossima. Allo stesso tempo il centrocampista vuole trovare spazio e anche il suo agente lo ha fatto presente in un'intervista concessa a Tmw: "L'attuale status quo non fa bene a nessuno, dispiace molto. Valuteremo col Milan con calma quali sono le opportunità". Quali sono? Tornare al Chelsea subito e cercare una nuova sistemazione oppure rimanere al Milan e tornare a Londra in estate.