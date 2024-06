CorSport - Il Milan parla olandese: contatti per Wieffer. Costa 30 milioni

vedi letture

L'estate scorsa il Milan ha acquistato un centrocampista olandese, Tijjani Reijnders, che si è subito guadagnato i gradi da titolare nella formazione rossonera. In questa nuova sessione di calciomercato gli orange nel mirino della dirigenza rossonera sono due e il Milan punta a prenderli entrambi. Uno, come è noto, è Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, l'altro è Mats Wieffer, mediano 24enne del Feyenoord.

Nuovo equilibrio e...

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport sarebbero state confermate le voci su un interessamento importante del Milan per il centrocampista olandese Mats Wieffer, rimasto fuori dalle convocazioni di Euro 2024 a causa di un infortunio capitatogli al termine della stagione. Le ragioni di questa scelta rossonera sono chiarissime. Il primo compito del nuovo allenatore Paulo Fonseca sarà quello di ritrovare un equilibrio difensivo che, nell'ultima stagione, è stato praticamente dimenticato con il Milan che tra le big ha fatto registrare di gran lunga la peggior fase difensiva. In questo senso Wieffer avrebbe le caratteristiche adatte: è un centrocampista difensivo che sarebbe ampiamente in grado di garantire una maggior copertura e fare da cerniera tra reparto difensivo e zona mediana. Ha un fisico importante (189 centimetri) e in queste ultime stagioni con il Feyenoord - ma anche con la Nazionale - ha collezionato presenze importanti in campo europeo e anche in Champions League.

...nuovi contatti

Il CorSport questa mattina riferisce che nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti, più concreti, tra la dirigenza del Milan e l'entourage del giocatore. In tal senso l'assenza di Wieffer dai campionati europei potrebbe essere un vantaggio dal momento che garantirebbe al club rossonero di poter chiudere l'eventuale operazione anche nelle prossime settimane. La difficoltà sarà convincere il Feyenoord. Il calciatore 24enne ha un contratto fino al 2024 e perciò gli olandesi non sono costretti a scontare il prezzo di Wieffer che viene valutato 30 milioni. Per il Milan ci sarà da ragionare. Intanto per l'altro olandese cercato sul mercato, Joshua Zirkzee, non si registrano significativi passi in avanti tra il club e l'agente dell'attaccante del Bologna. La differenza è che la punta è stata convocata in extremis in Germania per Euro 2024 e questo potrebbe allungare i tempi. Alla finestra ci sono Arsenal e United che, però, al momento hannon semplicemente chiesto informazioni e non hanno intavolato alcuna trattativa.