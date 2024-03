CorSport - Il Milan vuole blindare Maignan: il nodo sulle cifre e le pretendenti

Mike Maignan è uno dei portieri più forti del mondo. Su questo non ci piove. Nonostante in questa stagione il portiere francese abbia fatto vedere qualche piccola crepa in più rispetto a quanto aveva abituato nelle ultime due stagioni, il francese rimane al top nel suo ruolo e soprattutto rimane una pedina fondamentale per il Milan. Un leader vocale nello spogliatoio che fa la differenza. Per questo il club crede tanto in Maignan.

Non è una novità, perciò, che il Milan voglia blindare Maignan, proponendogli un rinnovo di contratto. Questa mattina il Corriere dello Sport prova a fare il punto della situazione, cercando di mettere i puntini sulle "i". Maignan ha un contratto fino al 2026 e la storia recente insegna che per prolungare un top player è sempre bene muoversi con anticipo. Nelle prossime settimane ci si aspetta che possano esserci incontri e colloqui per gettare le basi di un nuovo accordo che possa legare Maignan al Milan per altri tre anni. Parlando di cifra, il CorSport parte dallo stipendio attuale di 2.8 milioni all'anno e rivela che l'offerta del club sarà di circa 4.5 più bonus. Il portiere, però, chiede uno stipendio da top, alla Leao: 6 milioni. I colloqui serviranno appunto a venirsi incontro nelle prossime settimane.

La ricerca del rinnovo di contratto di Maignan non serve solamente a blindare il giocatore ma anche a tutelarsi da eventuali assalti nelle prossime sessioni di mercato. Il Milan ovviamente vuole trattenere il portiere ma la cessione di Tonali della passata stagione ha dimostrato quanto tutti i calciatori, potenzialmente e con l'offerta giusta, possono partire. Con un rinnovo di contratto, si proteggerebbe il valore di Maignan che secondo le indiscrezioni è vallutato almeno 100 milioni dal club di via Aldo Rossi. Maignan piace sicuramente a Psg e Bayern, ma non bisogna mai togliere dall'equazione la Premier League. Comunque la si voglia guardare sarà un'estate decisiva per l'estremo difensore francese. E lo sarà anche per l'amico Olivier Giroud, dal quale il Milan si aspetta una stretta definitiva sulla sua scelta nel prossimo futuro: l'America chiama ma il club rossonero sarebbe pronto a rinnovare il numero 9 per un altro anno, più o meno alle stesse cifre. Dipenderà tutto da quello che vorrà fare, con la sua famiglia.