CorSport - La spuntano Milan e Reijnders: a Milanello entro giovedì. Pioli ruolo chiave

MilanNews.it

Un bel sospiro di sollievo dalle parti di Casa Milan dove ieri, nel primo pomeriggio, l'Az Alkmaar ha fatto idealmente recapitare il suo ok definitivo per il passaggio di Tijjani Reijnders in rossonero. Una trattativa lunga almeno tre settimane che il Diavolo voleva chiudere a tutti i costi prima della partenza per gli Stati Uniti.

Maratona

Alla fine l'hanno spuntata il Milan, che ha puntato forte sul giocatore, e Reijnders stesso che, da parte sua, ha puntato moltissimo sui rossoneri: non ha voluto ascoltare altre offerte e ha spinto tantissimo perchè l'Az accettasse la proposta di Furlani e Moncada. Ora, come scrive il Corriere dello Sport, il Diavolo ha in pungo Reijnders che sarà a Milano nelle prossime ore pronto per cominciare la sua nuova avventura. Alla fine la maratona si è conclusa con il Milan che ha messo sul piatto una parte fissa di 20 milioni a cui vanno aggiunti 5 milioni di bonus: alcuni facilmente raggiungibili. In questo modo ci si è avvicinati in maniera sensibile alla richiesta di 25 milioni della squadra di Alkmaar. Con Tijjani, d'altro canto, l'accordo c'era da tempo: quadriennale a 1.7 milioni. E ieri è arrivata anche la conferma del direttore sportivo olandese (QUI le sue parole).

Pioli

Il matrimonio, in ogni caso, andava fatto: da parte sua il Milan ha spinto tantissimo perchè la trattativa si chiudesse prima della partenza degli Stati Uniti. Il desiderio di Stefano Pioli era quello di avere una squadra il più possibile completa già nella tourneè ed è stato in larga parte soddisfatto anche se qualche tassello del mosaico deve essere ancora sistemato. Il tecnico rossonero, per giunta, nei colloqui per Reijnders ha avuto un ruolo di primissimo piano: non solo ha spinto tanto per avere il giocatore ma ci ha parlato e gli ha illustrato quali sono i progetti per lui, a livello tattico e non solo per questa stagione. Reijnders avrà un ruolo centrale nel centrocampo del Milan, in tutti i sensi: in attesa del ritorno di Bennacer, sarà lui a prendere le redini della linea mediana con la possibilità di essere schierato sia a tre che nella diga a due. Reijnders sarà a Milanello entro giovedì, giorno dell'amichevole contro il Lumezzane.