CorSport - Leao, il derby prima del rinnovo: la priorità di Rafa è tornare a incidere in campo

La gara di domani sera tra Inter e Milan mette tantissimo sul piatto per i rossoneri che hanno aperto il 2023 come peggio non potevano e sicuramente non volevano. Come tutto il gruppo anche Leao è scomparso dai radar, soprattutto nelle ultime tre partite perse con Inter, Lazio e Sassuolo, le peggiori del mese di gennaio. Domani c'è una grande opportunità per Rafa e per i rossoneri di tornare a splendere, lasciando da parte per una volta i discorsi sul rinnovo.

Cercasi Rafa

Come riporta il Corriere dello Sport, anche Rafael Leao, così come tutti i suoi compagni, si è eclissato nelle ultime settimane che hanno visto la stagione del Milan compromettersi, almeno per quanto riguarda gli obiettivi grossi e dichiarati a inizio stagione. Da Rafa, però, tutto l'ambiente - e probabilmente lui in primis - si aspetta qualcosina di più, quel qualcosina che il portoghese ha dimostrato nel corso della stagione scorsa e per larghi tratti anche nella prima parte di questa. Il derby dominato dal 17 a inizio campionato sembra lontano decenni e invece era solo 5 mesi fa. La speranza è che Leao possa tornare a surfare come in quell'occasione nonostante il clima non proprio mite dalle parti di Milanello per i risultati che non arrivano. Quello che dovrà fare il talento rossonero è prendersi sulle spalle la squadra e portarla via dalla zona rossa in cui si trova.

Il rinnovo può aspettare

In occasione della fondamentale sfida di domani anche i discorsi sulle trattative per il rinnovo devono essere lasciati da parte. Leao, tramite le parole del suo avvocato Ted Dimvula, ha voluto ribadire la sua posizione in merito al prolungamento di contratto - soprattutto dopo alcune voci emerse negli scorsi giorni - sottolineando la sua ferma volontà di voler rimanere nel Milan dove sa di poter crescere ancora e dare ancora tanto alla causa rossonera. Proprio per questo motivo Leao lascerà da parte tutte le chiacchiere sul suo futuro per concentrarsi solamente e unicamente sulla partita di domani e sul rialzare le sorti di un Milan ferito. L'offerta del Milan tanto è lì, sul piatto, dal valore di oltre 7 milioni di euro: ci saranno da discutere solo gli ultimi, ma importanti, dettagli.