CorSport - Maignan rischia anche la Supercoppa. Sportiello, Cragno e Vicario i nomi caldi

© foto di www.imagephotoagency.it

Il caso Mike Maignan sta tenendo tutti i tifosi col fiato sospeso negli ultimi giorni. In queste ore dovrebbero finalmente svolgersi gli esami del portiere francese rossonero ma le sensazioni che filtrano non sono affatto positive. Se così fosse si andrebbe a reiterare l'assenza di un giocatore fondamentale per il Milan che manca dal 18 settembre, la partita contro il Napoli.

Rischio Supercoppa

Come riferisce questa mattina il Corriere dello Sport in edicola, per Maignan si teme uno stop più lungo del previsto che non solo lo metterà verosimilmente fuori gioco per tutta la prima parte di gennaio ma potrebbe prolungare ulteriormente i tempi di recupero anche dopo. La partita a rischio più importante è senza dubbio la Supercoppa Italiana che il Milan si giocherà a Ryiad, in Arabia Saudita, il prossimo 18 gennaio contro l'Inter. In palio non c'è solo il primo trofeo della stagione ma anche l'ennesima stracittadina, per questa volta fuori porta, che come sempre porta con sè emozioni e vibrazioni particolari e differenti rispetto al solito. Gli esami strumentali dovrebbero arrivare nelle prossime ore, forse oggi, e finalmente si dovrebbe sapere di più in merito alla situazione. Maignan manca ormai da troppo tempo e la sua figura, che non è importante solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello carismatico, va recuperata al più presto.

Alternative

In attesa di capire con certezza quale dovrà essere il percorso di riabilitazione che dovrà seguire Maignan, il Milan inizia a guardarsi intorno e a capire se sia necessario portare a casa un sostituto nel mercato di gennaio che possa giocarsi il posto con Ciprian Tatarusanu. L'obiettivo numero uno rimane Marco Sportiello per cui la dirigenza rossonera, per la verità, aveva già chiuso per l'estate prossima. Anticipando di sei mesi lo sbarco del portiere dell'Atalanta, il club rossonero dovrebbe dare il giusto compenso ai bergamaschi che, dal canto loro, non vogliono privarsi del loro secondo prima della fine del suo contratto. Un altro nome che si sta facendo largo nelle ultime ore è quello di Alessio Cragno, portiere che sta giocando poco al Monza ma che gode di una ottima esperienza nel campionato di Serie A. Infine ci sarebbe Guglielmo VIcario, uno dei migliori portieri italiani emergenti, che però non partirebbe tanto facilmente da Empoli, visto il suo valore e potenziale.