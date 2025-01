CorSport - Milan, rifiutata anche la seconda offerta per Gimenez. Nuovo tentativo dopo la Champions

Dopo aver chiuso nei giorni scorsi per Kyle Walker, che è stato presentato ufficialmente ieri, il Milan è al lavoro per rinforzare il suo attacco. Il grande obiettivo, si sa, ha un nome e un cognome ben preciso: Santiago Gimenez, centravanti del Feyenoord. "Gimenez è un grande talento, con grande potenziale: tutti sanno che è forte" le parole di ieri in conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic che confermano quanto il giocatore messicano sia apprezzato in via Aldo Rossi.

SECONDO RIFIUTO - Ma non sarà facile portarlo a Milanello in questa finestra di mercato invernale perchè il club olandese continua a fare muro e ha detto no anche alla secondo offerta del Milan da 31 milioni di euro (quattro milioni in più rispetto alla prima proposta). A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che il Feyenoord pretende di più e continua a fare le barricate per non cederlo in questa sessione. In via Aldo Rossi non mollano la presa, ma il tempo stringe e serve necessariamente un'offerta più alta per convincere la squadra di Rotterdam a lasciar partire il suo gioiello.

DOPO LA CHAMPIONS - Sia Milan che Feyenoord saranno impegnati domani sera nell'ultima partita della fase campionato della Champions League 2024-2025, rispettivamente contro Dinamo Zagabria e Lille. Entrambe le formazioni hanno la chance di chiudere tra le prime otto della classifica e così qualificarsi direttamente agli ottavi senza passare dai playoff. Per questo motivo, almeno fino a domani sera è probabile che non ci saranno novità sulla trattativa per Gimenez che intanto continua a spingere per trasferirsi in rossonero. L'operazione resta però complicata e senza un rilancio importante da parte del Milan difficilmente andrà in porto.