CorSport - Milan, sì alla clausola per Morata: ora palla ad Alvaro. Può arrivarne anche un altro

Ripetere che la priorità del Milan in questo calciomercato è il nuovo centravanti, probabilmente, a questo punto non accelererà le operazioni delal dirigenza. I tifosi rossoneri non possono far altro che aspettare e vedere come il club si muoverà nei prossimi giorni per consegnare a Fonseca il nuovo numero 9. Il nome che ha guadagnato diverse posizioni nelle ultime ore è quello di Alvaro Morata. Su Joshua Zirkzee c'è il Manchester United ma da via Aldo Rossi non perdono le speranze.

Alvaro, tocca a te

La situazione con Zirkzee non si è sbloccata: al momento le richieste sulle commissioni di Kia Joorabchian rimangono troppo elevate. Il Corriere dello Sport però sottolinea che il Diavolo non ha perso le speranze di poter portare l'olandese a Milano, anche se dovesse arrivare un altro centravanti insieme o prima di lui. E questo altro attaccante potrebbe essere proprio Alvaro Morata per il quale continuano i contatti tra il club rossonero e l'entourage del giocatore. La trattativa, infatti, si gioca tutta su questa asse. L'Atletico Madrid è tagliato fuori dalla clausola da 13 milioni. Secondo quanto riportato, il Milan ha già messo in conto di pagare la cifra per liberare lo spagnolo. Per questa ragione, ora la palla passa nei piedi del capitano della nazionale iberica. Prima di tutto, terminati questi Europei, Morata dovrà decidere se vorrà trasferirsi al Milan; successivamente il centravanti e i suoi agenti dovranno trovare un accordo sull'ingaggio. Attualmente Alvaro percepisce un salario di 6 milioni a stagione.

Non solo attacco

Al di là della punta, il Milan si muove anche su altri fronti. Sia l'amministratore delegato Furlani che il Senior Advisor Ibrahimovic hanno dichiarato a più riprese che il club si muoverà con acquisti mirati nei prossimi due mesi. Dunque la rosa verrà puntellata con innesti di qualità anche a centrocampo e in difesa. In pole position per la linea mediana c'è Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco e della nazionale francese. Per sapere quale sarà la volontà del giocatore è necessario aspettare la fine di Euro 2024: il calciatore si esprimerà e farà sapere se accetterà o meno la corte del Milan. In difesa si spinge per Emerson Royal per soddisfare la richiesta di un terzino destro da parte di Fonseca. L'accordo con il giocatore è totale: manca, però, l'intesa definitiva con il Tottenham. Al momento dall'Inghilterra chiedono tra i 20 e i 25 milioni di euro mentre i rossoneri offrono molto meno, circa 15 milioni. Ci sarà da lavorare.