CorSport - Milan, si riparte dall'attacco: Morata o Firmino. Tutti i nomi in lista da Kamada in giù

Ancora non si sa se il Milan gicocherà la prossima Champions League ma quello che pare certo è che ci sarà un grande traffico dalle parti di Casa Milan quest'estate con la dirigenza rossonera che dovrà mettersi all'opera per un mercato ben diverso da quello dell'anno scorso. Dall'attaccante alle occasioni a parametro zero, tutti i nomi al momento sulla lista del Diavolo.

Prima l'attaccante, poi il resto

Come riferisce il Corriere dello Sport questa mattina, è fondamentale per il Milan centrare l'acquisto di un attaccante da 20-25 gol a stagione. Un profilo del genere manca da ormai troppo tempo, dal primo Ibrahimovic rossonero per l'esattezza. L'anno prossimo ci sarà sicuramente Giroud che però non potrà più sostenere a oltre 37 anni i ritmi folli che ha dovuto mantenere in questa, mentre Zlatan deve ancora decidere sul proprio futuro. Su Origi ancora non si possono avere certezze ma se arrivasse l'offerta giusta sia lui che Rebic potrebbero partire. In tutto questo il Milan si guarda intorno. Al Milan come a molti altri club è stato offerto Roberto Firmino, centravanti brasiliano in uscita dal Liverpool che lascerà i Reds al termine della stagione: 31 anni e un'esperienza internazionale di primissimo pelo. Un altro nome che rimane vivo è quello di Alvaro Morata: la punta dell'Atletico è esperta e conosce bene il calcio italiano, inoltre il suo contratto scade nel 2024 il che permetterebbe un esborso economico non troppo elevato.

Kamada e gli altri

Intanto il Milan sembra essere una delle squadre in pole position per arrivare al centrocampista giapponese Daichi Kamada, in uscita a parametro zero dall'Eintracht Francoforte con cui ha vinto, da protagonista, l'ultima edizione di Europa League. Il nipponico, 26 anni, sarebbe un profilo interessante e molto duttile per il centrocampo rossonero che sarà orfano di Bennacer per un bel po'. Maldini e Massara stanno valutando l'operazione ma non possono pensarci troppo: sul giocatore c'è da tempo anche il Napoli. Per il centrocampo (ma anche la trequarti) rimane calda la pista che porta a Loftus-Cheek che è in uscita dal Chelsea. Come vice Theo i nomi più papabili sono quelli di Mazzocchi e Parisi mentre per l'esterno offensivo potrebbe tornare di moda Saint Maximin.