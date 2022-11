CorSport - Milan, Vranckx e Thiaw per aumentare il minutaggio. Origi per dimostrare

MilanNews.it

Un inizio complicato per Vranckx e Thiaw, che hanno trovato poco spazio nella prima parte di stagione. Pioli ha preferito buttarli nella mischia gradualmente, senza mettere particolari pressioni. Il centrale tedesco ha trovato quattro presenze, di cui due da titolare, risultando decisivo con due salvataggi importanti contro il Verona. L'obiettivo, scrivere il Corriere dello Sport, è quello di aumentare esponenzialmente il minutaggio.

RISCATTO

Obiettivo valido anche per Aster Vranckx, protagonista nei pazzi minuti finali dove i rossoneri hanno trovato il gol nei minuti finale grazie anche ad una sua ottima giocata sulla trequarti, portando all'errore Milenkovic e causando l'autogol decisivo. L'ex Wolfsburg darà il massimo come sempre per convincere Pioli a dargli più spazio e la dirigenza a ragionare sul riscatto.

E ORIGI

Arrivato a parametro zero dal Liverpool e colpito da qualche infortuni di troppo, Divock Origi non ha reso come ci si aspettava inizialmente, rimandando così escluso dal ct Martinez per il Mondiale in Qatar. In rossonero ha trovato solo un gol e un assist, entrambi con il Milan, ma ora sarà lui il protagonista in questa preparazione invernale, dove sarà al centro dell'attacco contro il suo Liverpool, l'Arsenal e il PSV.