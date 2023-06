CorSport - Non solo "Coach" ma anche "Manager": il nuovo ruolo di Pioli al Milan

MilanNews.it

In una settimana è cambiata tutta la storia del Milan. Il capitolo Maldini-Massara è stato chiuso e Giorgio Furlani è stato nominato come referente delle strategie di mercato a cui lavoreranno insieme il capo scout Geoffrey Moncada e l'allenatore, anzi il "Coach" come è stato chiamato nel comunicato di licenziamento di Paolo Maldini, Stefano Pioli. Per il tecnico rossonero un ruolo tutto nuovo e che lo rende ancor di più protagonista.

All'inglese

Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, per Pioli a partire da questa sessione di mercato si profila una situazione del tutto inedita in Italia e che è più usuale Oltremanica, in Inghilterra: il "Manager". Ovvero il tecnico che, però, come sta succedendo a Pioli fin dai giorni scorsi, si occupa anche del mercato e prende parte attivamente alle strategie del club per quanto riguarda la compravendita. Un'investitura importante da parte di Gerry Cardinale che ha sempre dato il massimo appoggio a Pioli e oggi tenta di legarlo ancora di più alla panchina rossonera a cui già il tecnico è molto affezionato: dopotutto è già l'ottavo allenatore della storia del Milan come numero di presenze... Inoltre, secondo quanto appreso da MilanNews.it nella mattinata di oggi (QUI) la notizia, il tecnico è davvero entusiasta di questo nuovo ruolo e non vede l'ora di cominciare.

Decisione

Pioli, da parte sua, non ha in mente solo di fare la figurina ma ha tutta l'intenzione di far sì che le sue scelte abbiano un peso: com'è giusto che sia se questo è il nuovo ruolo che gli è stato assegnato. Non è un caso che si stia già muovendo con alcune telefonate: ha chiamato N'Dicka per provare a convincerlo, anche se il difensore sembra promesso alla Roma; oggi, secondo la Gazzetta, ha dato un colpo di telefono anche a Marcus Thuram, vedremo se con il centravanti avrà più fortuna. Quello che conta è che Pioli si è già calato nel suo nuovo ruolo. Inoltre il mister rossonero al momento rimane l'unica vera figura che fa da tramite tra il club e la squadra, un compito che prima svolgevano Maldini e Massara. In questo senso sarebbe interessante capire se si riuscisse a trovare una figura di questo tipo ad hoc, come fu Abbiati tempo fa: il nome si Zlatan Ibrahimovic è quello che viene subito alla mente ma lo svedese deciderà del suo futuro dopo l'estate.