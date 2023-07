CorSport - Per Reijnders si tratta: Danjuma, occasione in prestito. I giocatori in uscita

MilanNews.it

Dopo aver piazzato i due colpi dal Chelsea come Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, il Milan adesso cerca di completare l'opera con ancora qualche innesto a centrocampo e in attacco in modo tale che Pioli possa avere il maggior numero di giocatori a disposizione sin dalla tourneè americana che partirà il 21 luglio.

Trattativa lunga

Continua, come racconta il Corriere dello Sport, la trattativa per Tijjani Reijnders con l'Az Alkmaar che si sta dimostrando un osso durissimo (non solo con il Milan, anche la Lazio sta avendo difficoltà per l'ex Milan Kerkez). I dialoghi e i contatti a distanza con le parti continuano con il giocatore che si è ripreso ad allenare con il gruppo squadra dopo aver saltato le prime due amichevoli stagionali. Da parte sua Tijjani spera che l'accordo fra i due club possa trovarsi quanto prima: il suo desiderio è chiaro. Il Milan ha già alzato la sua offerta con l'aggiunta di molti bonus ma gli olandesi non si schiodano dai 25 milioni, spingendo più sulla parte fissa che sui bonus. La lunghezza del contratto di Reijnders, fino al 2027, non aiuta.

Danjuma e gli esuberi

Intanto il Milan vuole rinforzare ancor di più le fasce e si fatta avanti, almeno come interesse, per Arnaut Danjuma, esterno jolly d'attacco del Villarreal che ha disputato gli ultimi 6 mesi in Inghilterra al Tottenham, senza particolare successo. Difficile che i rossoneri o la concorrenza (Everton e Feyenoord su tutte) possa offrire una cifra alta per l'acquisto a titolo definitivo: per questo da Casa Milan pensano che si possa cogliere l'opportunità di un prestito. Intanto in uscita il Diavolo tenta di piazzare i calciatori che avranno poco spazio: Ballo-Tourè è conteso tra Bologna e Nizza mentre Gabbia ha gli occhi di Frosinone e Genoa puntati addosso. Anche Messias potrebbe salutare, destinazione Torino con cui ci sono già stati dei colloqui. Origi e Rebic invece hanno avuto proposte dalla Turchia ma, fino a questo momento, le hanno sempre rifiutate.