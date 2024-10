CorSport - Pulisic il segreto di questo Milan. L'americano un jolly da record

Se la fascia sinistra del Milan sta arrancando, con Rafael Leao al centro di critiche e discussioni per un rendimento non all'altezza delle aspettative, quella di destra sta portando avanti la baracca, con un Christian Pulisic in grande spolvero. Lo statunitense, da quando è al Milan, ha sempre messo in mostra le sue qualità, che in questo inizio di stagione sembrerebbero essersi amplificate al massimo della loro potenza.

L'11 americano è oggi indispensabile per Paulo Fonseca ed il suo gioco, visto e considerato che ovunque viene schierato fa bene. A destra, sinistra, al centro, per Pulisic è indifferente, l'importante è giocare e dimostrare di poter essere leader, anche se in maniera silenziosa. E fino a questo momento l'ex Chelsea sta riuscendo alla grande in questo suo obiettivo, visto che è dalla seconda giornata di campionato che partecipa ad un gol del Milan, con una rete o un assist, fatta eccezione per la trasferta di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Dalla sfida del Tardini in poi, infatti, Pulisic ha messo a segno 7 gol e 3 assist, molti dei quali decisivi ai fini del risultato finale della partita. Insomma, l'americano è il nuovo segreto del Milan di Paulo Fonseca, oltre che un jolly da record, considerando gli importanti numeri che ha collezionato da inizio 2024 ad oggi, che lo incoronano come il migliore giocatore in Serie A.

SIMPLY THE BEST - C'è una nota canzone dei Black Eyed Peace che si chiama "Simply the best", titolo che calza a pennello con lo stato di forma di Christian Pulisic. Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport, che se si prende in considerazione il 2024, l'americano è il miglior giocatore che milita in serie A in termini di gol e assist in tutte le competizioni. Ha preso parte a 24 reti con il Milan, sia nelle coppe che nel campionato italiano, suddivise in 15 gol e 9 assist. Nessuno ha fatto come lui nell’anno solare. Una macchina inarrestabile che partita dopo partita sta trascinando i rossoneri.