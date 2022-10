CorSport - Rebus Rebic-Origi in attacco: Giroud deve rifiatare per Zagabria

MilanNews.it

Tre giocatori per un posto in attacco, massimo due. Queste sono le indiscrezioni di formazione che emergono alla vigilia della sfida tra Milan e Monza. Stefano Pioli, come riporta il Corriere dello Sport, scioglierà nelle prossime ore il dubbio riguardo alla punta con Giroud, Rebic e Origi tutti papabili per una maglia dal primo minuto. La scelta, per forza di cose, verrà fatta anche in vista della sfida di Champions contro la Dinamo Zagabria.

Riposo!

Olivier Giroud, come riporta il CorSport, ha giocato se,pre quest'anno: dieci volte in A, 4 volte in Europa e due partite anche con la Francia. La situazione è ancora più particolare se si sottolinea il fatto che il bomber con la 9 parte dal primo minuto dalla terza giornata di campionato contro il Bologna. Nelle ultime uscite, e difficilmente è una casualità, Giroud è apparso più sulle gambe e non timbra il cartellino da 5 partite: anche per questo motivo Pioli potrebbe decidere di lasciarlo riposare un po', come fatto nel secondo tempo di Verona. In più si avvicina la sfida di Champions contro la Dinamo Zagabria che sarà decisiva ed è importante avere a disposizione e al 100% un attaccante esperto come Olivier. Queste congetture si possono fare a maggior ragione dopo aver visto sia Ante Rebic che Divock Origi nelle ultime apparizioni: sia il croato che il belga stanno recuperando la condizione migliore.

In coppia o in staffetta?

C'è da capire solamente come deciderà di disporli in campo Stefano Pioli. Rebic è sicuramente più in forma: è tornato qualche giorno prima dal suo problema alla schiena rispetto all'ex Liverpool e, nonostante abbia giocato pochissimo, ha trovato il modo di essere determinante con una media gol invidiabile di una rete ogni 72 minuti. Ai tre gol siglati in questo avvio di stagione vanno aggiunti anche i due assist confezionati entrambi dopo il suo ritorno dall'infermeria. In pole position per il posto da titolare c'è lui, con Origi pronto a subentrare. Non è da escludere però anche un'ulteriore opzione, ovvero che Pioli decida di far sedere anche Rafael Leao per un turno di riposo. In quel caso il croato e il belga potrebbero giocare insieme, con Ante che si riapproprierebbe della fascia sinistra e Divock pronto a giocare da unico riferimento centrale. L'allenamento di oggi, con ogni probabilità sarà foriero di certezze.