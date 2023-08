CorSport - Taremi e Ekitike: il Milan ragiona sul centravanti. E Colombo...

Il Milan è pronto a fare sul serio per regalare a Pioli il decimo rinforzo di questa estate dalle grandi spese. Stando a quanto riporta dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola, servono venti milioni per convincere Mehdi Taremi, che ha un accordo coi portoghesi valido fino al prossimo giugno. In attesa, anche, che i rossoneri liberino Lorenzo Colombo in prestito al Monza.

I nomi

ll centravanti iraniano è in una short list che comprende anche Ekitike del Paris Saint Germain, francese classe 2002, due trattative complesse in parallelo al poco tempo che resta. Ma da Oporto confermano: il Milan vorrebbe fare sul serio. Mentre da Parigi il club di Al-Khelaifi si oppone ai prestiti con diritto di riscatto: solo offerte a titolo definitivo.



Richieste alte

Troppi però i 20 milioni chiesti dal club portoghese, già abbassati rispetto all'iniziale richiesta di 30 milioni di euro fatta anche all'Inter in questa sessione di mercato: lecito che il Milan cerchi, finché, può di abbassare il prezzo dell’iraniano. L'attaccante, per i rossoneri, è importante per poter mettere Okafor come vice Leao e avere una punta che possa dare il cambio a Giroud.