Cosa ha lasciato a Fonseca e al Milan l'incontro con Cardinale. Ora serve una sola in cosa, in campo e fuori: equilibrio

vedi letture

Due giornate di campionato ed è già crisi per il Milan. Difficile ipotizzare una situazione così grave in estate, perché sì, Fonseca era stato accolto tra lo scetticismo generale, ma le buonissime impressioni della pre-stagioe avevano illuso in un inizio Serie A di livello. E invece nulla: un pareggio risicato all'esordio contro il Torino, una sconfitta senza attenuanti a Parma. Ed è già processo.

Cardinale a Milanello

Il sostegno a Fonseca, comunque, c'è. Ed è doveroso, considerando che ha bisogno di tempo per sistemare le cose. A confermarglielo, è arrivato direttamente Gerry Cardinale, ieri presente a Milanello assieme a Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. Il proprietario del club rossonero ha incontrato l’allenatore Paulo Fonseca a pranzo, al quale ha confermato il suo pieno supporto. In questo momento, d'altronde, c'è bisogno di una e una sola cosa, in campo e fuori: equilibrio. In campo, ovviamente, mettendo a posto la terribile fase difensiva vista contro Torino e Parma. Fuori, di conseguenza, nelle scelte, per le quali deve sempre valere la regola delle lucidità e non dell'istintività.

Verso Roma

Al di là delle conferme, abbastanza previste in questo momento, il Milan dovrà subito dare una svolta alla sua stagione. Sabato c'è la Lazio e i rossoneri non possono già più sbagliare. Ci si aspetta, in primis, di più da Theo Hernandez e Rafael Leao, apparsi molto al di sotto delle loro possibilità - anzi, al limite dell'irritante - contro il Parma. Fonseca li rischiererà dal primo minuto. Non ci sarà ancora Alvaro Morata: al suo posto Jovic è in vantaggio su Okafor. Per il resto la difesa sarà confermata, mentre a centrocampo c'è il dubbio Fofana: potrebbe essere il momento che l'ex Monaco giochi da titolare al fianco di Reijnders.