Da Suso a Castillejo, fino a Paquetà: chi sarà il trequartista nel derby?

A Milanello, prosegue la preparazione del Milan in vista del derby di sabato sera contro l'Inter, un match che potrebbe essere lo spartiacque della stagione milanista: con un risultato positivo, infatti, la formazione milanista potrebbe avere una spinta molto importante a livello mentale . A livello di formazione, il grande dubbio di Marco Giampaolo sembra essere ancora una volta quello che riguarda il trequartista.

TRE CAMBI - Come riporta gazzetta.it, in queste prime tre giornate di campionato, il tecnico rossonero ha sempre cambiato il giocatore dietro le punte: contro l'Udinese è stato infatti impIegato Suso, contro il Brescia è stato invece il turno di Castillejo, mentre a Verona in quella posizione è stato schierato Paquetà. Chi verrà scelto invece sabato sera nel derby? L'ex Samp sta riflettendo parecchio per prendere la decisione migliore e alla fine la sensazione è che il trequartista sarà uno tra Castillejo e Paquetà visto che Suso sembra ormai essere stato "spostato" definitivamente largo a destra.

DUE OPZIONI - Chiuso il caso con il brasiliano per la polemica social al termine di Verona-Milan, Giampaolo potrebbe riproporre l'ex Flamengo, che è il "più trequartista" della rosa milanista, per dare un po' di continuità alla sue scelte, nonostante lui lo veda più come mezzala che come fantasista dietro le punte. Attenzione quindi anche all'opzione Castillejo che, per caratteristiche, è l'uomo che più si avvicina alla tipologia di calciatore che il tecnico rossonero vuole in quella posizione, cioè una trequartista dinamico.