Da Theo a Maignan: il punto sul mercato in uscita del Milan

Sarà un'estate rovente per il Milan, alle prese con un mercato in uscita complicato e pieno di incognite. Anche con l'arrivo di Max Allegri, la rosa potrebbe presto subire delle nette e importanti modifiche in uscita. Dalla situazione City-Reijnders alle ultime novità su Theo e Maignan.

Theo-Arabia, per ora non si fa: il francese aspetta l'Atletico?

In primo piano c’è il futuro di Theo Hernandez: il terzino francese ha rifiutato la proposta dell’Al-Hilal, nonostante il club saudita avesse trovato un’intesa con il Milan sulla base di 30 milioni di euro più bonus. L’ex Real Madrid non intende trasferirsi in Arabia e attende offerte dall’Europa. L’Atletico Madrid si è mosso con un sondaggio esplorativo, ma al momento nulla lascia pensare a un’offerta concreta.

Situazione da monitorare anche quella di Mike Maignan. Il portiere francese è seguito con grande interesse dal Chelsea, che valuta un rinforzo tra i pali. Secondo la BBC, i Blues sarebbero disposti a investire pesantemente solo per un profilo di altissimo livello: Maignan rientra perfettamente nei parametri. Il rinnovo con il Milan è fermo da settimane e questo alimenta le voci su una possibile cessione.

City-Reijnders, inglesi alla carica con una nuova offerta

Come riportato da The Athletic, il club inglese ha già presentato una prima offerta per il centrocampista olandese, ma il Milan ha respinto la proposta, ritenendola insufficiente. La distanza tra domanda e offerta è ancora significativa, complice anche il recente rinnovo di Reijnders, che lo lega ai rossoneri fino al 2030. Il Milan non ha intenzione di svendere uno dei suoi giocatori più importanti e punta a massimizzare un’eventuale cessione.

Nonostante il primo rifiuto, in Inghilterra sono convinti che il City tornerà alla carica con una proposta più convincente. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi.

Tra rinnovi in stallo e big europee in pressing, il Milan dovrà presto fare chiarezza sulle sue pedine chiave.