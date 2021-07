Dai provini in Italia all'esplosione nel Nantes, fino all'interesse del Milan: alla scoperta di Randal Kolo Muani

Con Kaio Jorge quasi sfumato (sembra essere destinato alla Juventus), il Milan, che è sempre alla ricerca di un giovane attaccante da inserire nella rosa rossonera e da far crescere al fianco di Ibrahimovic e Giroud, ha messo nel mirino un'altro talento offensivo: si tratta di Randal Kolo Muani, centravanti classe 1998 che milita nel Nantes.

CARRIERA - Nato a Bondy, comune francese situato nel dipartimento della Senna-Saint-Denis nella regione dell'Île-de-France, Kolo gira diverse squadre della regione parigina prima di sbarcare nelle giovanili del Nantes nel 2015. Qui viene visto da molti come un grande giocatore in prospettiva, tanto da attirare le attenzioni sia di Sergio Conceicao che di Ranieri, i quali quando siedono sulla panchina della squadra gialloverde lo portano spesso in prima squadra. Ma per l'esordio tra i professioni in Ligue 1 deve aspettare il 30 novembre 2018 quando il tecnico Halilhodzic lo mette in campo nella ripresa durante il match contro il Saint-Etienne. L'anno successivo, il giovane attaccante viene mandato in prestito al FC Boulogne nella terza serie francese dove ha la possibilità di giocare con maggiore continuità. La stagione 2020-2021 è invece quella della sua esplosione con la maglia nel Nantes: il 18 ottobre 2020 segna la sua prima rete in Ligue 1 contro il Brest e chiude poi il campionato con 37 presenze e 9 gol.

INTERESSE ROSSONERO - Kolo attira così le attenzioni di diversi club tra cui anche il Milan, dove gioca tra l'altro anche un suo ex compagno di squadra, cioè Ciprian Tatarusanu, con il quale ha diviso lo spogliatoio del Nantes nell'annata 2018-2019. A Milanello potrebbe poi ritrovare anche Pierre Kalulu, con cui ha appena condiviso l'esperienza nella Francia che ha partecipato alle Olimpiadi (3 presenze, un assist per il primo gol di Gignac contro il Sud Africa e un cartellino rosso nell'ultima sfida contro il Giappone). Non è la prima volta comunque che il giocatore entra nel mirino di un club italiano: quando era più giovane, infatti, il francese aveva fatto dei provini con Cremonese e Vicenza, che però poi decisero di non offrirgli un contratto. Ora su di lui ci sono gli occhi dei rossoneri che osservano con grande attenzione la situazione: Kolo viene valutato 10 milioni di euro dal Nantes, ma ha il contratto in scadenza nel 2022 e quindi il club transalpino, per evitare di perderlo gratis tra un anno, potrebbe accontentarsi anche di una cifra più bassa. Prima di andare all'assalto del giovane centravanti, però, il Diavolo deve chiudere una cessione in attacco.

CARATTERISTICHE - Per quanto riguarda le sue caratteristiche da calciatore, si tratta di un attaccante moderno, dato di una grande fisicità (molto bravo di testa) ed esplosività, ma anche di grande velocità, tanto che, oltre che da prima punta, può essere schierato anche da attaccante esterno. Chi lo ha allenato negli ultimi anni, parlando di lui, ha spesso messo in risalto anche la sua generosità in campo: Kolo non pensa infatti solo a segnare, ma anche a creare occasioni per i suoi compagni di squadra.