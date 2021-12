Dalle difficoltà del primo anno all'acquisto in estate: da lì è iniziata l'esplosione di Tonali

L'anno scorso Sandro Tonali ha avuto diversi alti e bassi, dovuti anche a qualche problema fisico e al Covid che non gli ha permesso di fare la preparazione estiva. Nemmeno la sua situazione contrattuale (era al Milan in prestito con diritto di riscatto dal Brescia) non gli ha permesso di scendere in campo con la mente libera e purtroppo anche questo ha condizionato il suo rendimento sul terreno di gioco. In estate il Milan ha deciso però di comprarlo a titolo definitivo e da lì probabilmente è cambiato tutto.

SEMPRE PRESENTE - Ora Sandro Tonali è diventato un perno fisso del Milan, Stefano Pioli lo mette in campo praticamente sempre, tanto da essere l'unico giocatore insieme a Saelemaekers ad aver giocato finora tutte le partite del Diavolo in campionato e in Champions League. Le sue prestazioni sono state sempre ottime, tanto da aver superato Bennacer nelle gerarchie del tecnico rossonero.

CONFRONTO - L'esplosione di Tonali, che è entrato anche nel giro della Nazionale maggiore italiana, è testimoniata anche dai suoi numeri, come quello dei minuti giocati in questa Serie A: 1178 minuti in tutto il girone di andata, solo Kessie tra i centrocampisti ne ha giocati di più finora. Nello scorso campionato, dopo 19 giornate, il suo minutaggio in campionato era stato di 818'. Insomma è evidente quanto sia cresciuto e maturato il giovane regista rossonero, che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Anzi, nel girone di ritorno vuole essere ancora più protagonista.