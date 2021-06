Dalot, un professionista esemplare e un calciatore affidabile: il Milan ripensa al portoghese

Nell’infinita vetrina del calcio si sa tifosi e addetti ai lavori, per quanto attenti e oggettivi, concentrano le loro maggiori attenzioni sui grandi nomi da copertina, sui campioni e sui titolari delle più grandi squadre del mondo. Il destino dei gregari e delle riserve, quindi, è quello di passare inevitabilmente in secondo piano per quanto riguarda focus e articoli ma nella testa di allenatori e dirigenti il loro ruolo è attenzionato quanto quello dei titolari più importanti. In questo senso, come esempio del concetto appena espresso, si può citare il nome di Diogo Dalot: il portoghese, in prestito dallo United, è stato elogiato più da Pioli e dal suo staff che dai tifosi ma alle voci di un suo possibile ritorno in rossonero (a un buon prezzo) nessun supporter del Milan si è opposto. Il motivo? Semplice, perchè Dalot è una riserva affidabile e un professionista esemplare e queste due caratteristiche sono fondamentali in una squadra che vuole tornare grande.

LE PAROLE DI PIOLI - Nell’ambiente rossonero, le opinioni su Dalot sono un plebiscito alla sua professionalità e all’armonia che portava all’interno dello spogliatoio. Oltre alle qualità del calciatore, infatti, a Milanello del portoghese hanno apprezzato il carattere deciso, rispettoso e determinato che lo hanno portato ad essere uno dei protagonisti del ritorno del Milan in Champions League. Le parole di Pioli sul giocatore, nelle varie conferenze sostenute, lo confermano: "Sono molto contento di Dalot perché sapeva che non l’avrei scelto (dopo Parma-Milan) , ma è un vincente perché si è allenato al 105% invece di fare la vittima. È un comportamento bellissimo e un bellissimo esempio per tutti, non avevo dubbi che sarebbe entrato bene per come si è preparato. Diogo è un professionista fantastico e eccezionale. E’ facile dare i meriti dei nostri risultati ai giocatori che giocano di più ma grandi ringraziamenti vanno anche ai giocatori che hanno giocato di meno. Diogo è cresciuto tanto in entrambe le fasi ed è un giocatore importante"

LA SUA STAGIONE - Tra alti e bassi normali, la stagione di Dalot può essere giudicata in maniera positiva sia dal punto di vista delle prestazioni che nell’impegno messo in campo. Quando chiamato in causa, infatti, il giocatore portoghese si è spesso fatto trovare pronto e quando ha fornito prestazioni insufficienti è comunque riuscito a riscattarsi nella partita successiva. Questa dote, aggiunta alla non semplice richiesta di adattarsi sia alla fascia sinistra che destra, lo hanno contraddistinto come un professionista affidabile per Pioli e la fiducia del tecnico emiliano lo conferma. In questa stagione, infatti, Dalot ha giocato ben 33 partite, segnando 2 gol e servendo 3 assist: certi numeri, se non si gode della stima dell’allenatore, non si raggiungono e certificano l’affidabilità del classe 99’. Per la stima dell’ambiente, per le prestazioni espresse e per una necessità impellente date le tante competizioni, quindi, è naturale che il Milan ripensi Dalot ed è giusto che la dirigenza rossonera faccia un tentativo per riportare a Milano un professionista esemplare e un calciatore affidabile.