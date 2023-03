Decisione clamorosa di Pioli per il sostituto di Giroud: a Udine torna Ibra titolare

Secondo quanto raccontano le ultime indiscrezioni da Milanello, il principale indiziato a sostituire l'attaccante francese sarebbe - clamorosamente - Zlatan Ibrahimovic; a 41 anni abbondanti lo svedese è pronto a tornare in campo da titolare, sorreggendo l'attacco rossonero in uno stadio che, nelle ultime due partite giocate, lo ha visto segnare per ben due volte in rovesciata. Ibra non ha avrà certamente i 90 minuti nelle gambe, ma ha tutta la voglia e la forza di aiutare la squadra in un periodo molto altalenante in risultati e prestazioni e in una trasferta delicata.La probabile titolarità sarebbe l'ennesima conferma di quanto questo sia un campione infinito. L'ultima partita giocata dal primo minuto è datata 23 gennaio 2022 a San Siro contro la Juventus, dove subì un infortunio nel primo tempo; poi le infiltrazioni, le punture, lo Scudetto, l'operazione al ginocchio, la riabilitazione, il rientro tra i convocati contro il Torino e in campo contro l'Atalanta, il non inserimento in lista Champions e la convocazione con la sua Svezia. Ora Ibra è pronto a tornare titolare per dimostrare, ancora una volta, quanto possa essere ancora e a 41 anni Zlatan Ibrahimovic.