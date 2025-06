Difesa da ricostruire e da cui ripartire: il Milan cerca certezze sul mercato

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan segna l’inizio di un nuovo ciclo, ma anche la necessità urgente di intervenire su una delle falle più evidenti delle ultime stagioni: la difesa. Numeri alla mano, il reparto arretrato rossonero è stato uno dei più fragili tra le big del campionato, come conferma anche la media di oltre 40 reti incassate in Serie A negli ultimi campionati.

Stiamo parlando di un dato preoccupante, soprattutto per una squadra con ambizioni di vertice. I numeri non sono però l'unica cosa che ha reso il Milan una squadra estremamente poco equilibrata. A questi si aggiungono infatti alcuni blackout difensivi clamorosi anche in momenti cruciali della stagione, che hanno compromesso sia il cammino europeo che quello in campionato della formazione rossonera. Gli infortuni frequenti, la mancanza di un vero leader in difesa e la scarsa affidabilità di alcune seconde linee, poi, hanno amplificato le difficoltà sulle quali Massimiliano Allegri dovrà accuratamente lavorare quest'estate.

Difesa da ricostruire e da cui ripartire

Massimiliano Allegri avrà il compito di ricostruire una difesa dalla quale il Milan dovrà poi ripartire. Il tecnico toscano ha sempre avuto un occhio di riguardo per la fase arretrata, e gli importanti numeri collezionati nel corso dei suoi anni alla guida della Juventus lo confermano. Campione d'Italia o no, con Allegri in panchina la Vecchia Signora ha quasi sempre avuto una difesa impenetrabile, contro la quale giocare risultava essere veramente complicato.

Visti i numeri collezionati nelle ultime stagioni, già dal primo giorno di lavoro a Milanello il tecnico rossonero si concentrerà su questo aspetto, che ovviamente comporterà anche delle modifiche importanti, soprattutto a livello di interpreti. In tanti potrebbero infatti non essere confermati, o perché poco affini al gioco di Allegri (Malick Thiaw?) o perché semplicemente arrivati alla fine del proprio ciclo in rossonero (Theo Hernandez?). Questo permetterà al tecnico rossonero di costruire una difesa nuova di zecca, composta da calciatori voluti espressamente da lui.

Il Milan cerca certezza sul mercato

Rifondare una difesa dalla quale ripartire. Dovendo dire addio ad alcuni calciatori, nel prossimo calciomercato il Milan farà sicuramente qualche difensore per allestire un reparto arretrato a forma e somiglianza del suo allenatore, Massimiliano Allegri. In nomi più in voga in questo momento sono quelli di Jaka Bijol dell'Udinese e Mario Gila della Lazio, ma il preferito del tecnico toscano sarebbe un altro.

Il Milan potrebbe infatti affondare presto il colpo per il giovane classe 2006 del Parma Giovanni Leoni, difensore che nonostante la giovane età avrebbe stregato Allegri al punto di diventare il primo nome sulla lista dei desideri dell'allenatore.