Domani il Milan sarà a Dubai: il programma tra allenamenti, partite ed impegni commerciali

Il Milan torna protagonista nella penisola arabica. Il club rossonero, infatti, da domani fino al 20 dicembre sarà ospite di una delle città più moderne ed innovative di tutto il bacino mediorientale, se non di tutto il mondo: Dubai. Dieci giorni di ritiro in cui la squadra allenata da mister Stefano Pioli potrà contare sull'eccellenza e sull'avanguardia delle infrastrutture locali - su tutte, il resort "One&Only Royal Mirage", il training center multifunzionale "Dubai Police Club Stadium" e lo stadio "Al-Maktoum", di ultimissima generazione e che sarà il palcoscenico della Super Cup.

ALLENAMENTI E PARTITE - Il Diavolo, che arriverà in loco domani mattina, inizierà la prima sessione di allenamento in terra emiratina nel pomeriggio. La prima partita del torneo si disputerà martedì 13 dicembre alle ore 15 italiane (17 di Dubai, ndr) contro l'Arsenal di Arteta, capolista in Premier League, e sarà visibile in diretta su Sky Sport e Dazn. Mentre la seconda, in esclusiva Dazn, è fissata per il 16, quando i rossoneri, alle 16:30 (18:30 locali, ndr) affronteranno il Liverpool di Klopp. Inoltre, come riferito dalla giunta organizzativa della Dubai Super Cup, al termine di ogni match ci sarà anche una speciale sessione di calci di rigore, volta ad arricchire la qualità e la durata della competizione.

IMPEGNI COMMERCIALI - Ovviamente questa trasferta negli Emirati Arabi Uniti, oltre che a garantire una migliore qualità negli allenamenti (soprattutto dal punto di vista termico, data la calda temperatura che caratterizza il Golfo), servirà anche per rafforzare i legami commerciali con l'area MENA, che lo scorso anno ha fornito al club rossonero un bacino medio di spettatori per partita che si aggira intorno ai 550mila tifosi (un record per una società di Serie A). Inoltre, come riferito dal club di via Aldo Rossi, durante la permanenza in città alcuni allenamenti saranno a porte aperte. Senza dimenticare, poi, i "Meet&Greet" con i calciatori e gli eventi speciali, in particolare quello di Puma del 17 dicembre che si svolgerà nello store dello sponsor tecnico rossonero di Dubai, per avvicinare ulteriormente i tifosi della zona ai beniamini e alla propria squadra del cuore.

I CONVOCATI - Questo, infine, l'elenco dei trenta giocatori convocati da Stefano Pioli per il ritiro invernale: Maignan, Tatarusanu, Mirante, Jungdal; Kjaer, Tomori, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Calabria, Florenzi, Bakoune, Simic, Bozzolan; Tonali, Bennacer, Vranckx, Krunic, Bakayoko, Adli, Brahim Diaz, Pobega, Saelemaekers; Ibrahimovic, De Ketelaere, Lazetic, Messias, Origi, Rebic, El Hilali.