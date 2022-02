Dopo Gabbia, tocca a Theo: i rossoneri blindano il terzino, a giorni la firma fino al 2026

Manca solo l'ufficialità, ma ormai è tutto fatto in merito al rinnovo di contratto di Theo Hernandez con il Milan: il francese firmerà infatti a breve un nuovo accordo fino al 2026 e guadagnerà 4 milioni di euro a stagione, quasi il triplo rispetto all'ingaggio attuale da 1,5 milioni. Tenendo conto delle cifre che girano, si tratta decisivamente di un affare visto che stiamo parlando di uno dei terzini sinistri più forti non solo in Italia, ma in tutta Europa.

UFFICIALITÀ A GIORNI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che questa è un'ottima notizia per Stefano Pioli che vedrà blindato uno dei punti di forza e uno dei giocatori insostituibili della sua squadra. Mentre ieri è arrivata la firma di Matteo Gabbia fino al 2026, nei prossimi giorni è attesa anche l'ufficialità di Theo che potrebbe arrivare magari dopo il derby in programma domani sera a San Siro.

IMPRESCINDIBILE - Arrivato tra mille perplessità nell'estate 2019 per 20 milioni di euro dal Real Madrid, in pochissimo tempo il francese è diventato un elemento imprescindibile per il Milan e ora è riuscito anche a conquistare finalmente la maglia della nazionale transalpina. Blindare Theo era una delle priorità del club di via Aldo Rossi che ora è al lavoro per prolungare i contratti anche di Rafael Leao e di Ismael Bennacer, altri due punti fermi del Milan del futuro.