Dopo Zlatan ora è il turno di Ante: attesa per il ritorno del croato e dell'attacco "tipo"

Dopo aver pagato dazio con la sfortuna, incassando la positività di Gabbia e l'ennesimo tuffo nell'emergenza difensiva, il Milan quasi a sorpresa ha riabbracciato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha sconfitto il Covid in tempi brevissimi, rimettendosi in carreggiata dopo appena due settimane, scongiurando quindi un eccessivo calo di forma. Le risposte nel test amichevole a Milanello sono state buone, a prescindere dal gol e dall'assist servito a Daniel Maldini nel giorno del suo diciannovesimo compleanno.

PROSSIMO STEP, REBIC - Rientrato Ibra, ora il Milan attende con ansia notizie su Ante Rebic, ancora out dopo la lussazione al gomito dello scorso 27 settembre. Il croato sta proseguendo la terapia conservativa come da programma, in attesa che il prossimo consulto medico possa dare un responso definitivo sul possibile ritorno in campo. Le chances di vederlo titolare nel derby non sono elevatissime, tutt'altro, ma se la situazione dovesse migliorare sensibilmente il calciatore potrebbe almeno sedersi in panchina.

UN ATTACCO "TIPO" QUASI INEDITO - Il ritorno dell'ex Eintracht non sarebbe importante solo in ottica derby, ma soprattutto in vista dei successivi impegni, come la sfida di Celtic Park del giovedì successivo o il big match del 26 ottobre contro la Roma. Ibra è Ibra, ma è innegabile che Rebic sia una bocca di fuoco fondamentale per i rossoneri, fin qui trascinati principalmente da Calhanoglu, capace di segnare quattro reti e servire tre assist nel corso delle prime sei gare stagionali. Il Milan in questa stagione ha schierato il suo attacco "tipo" soltanto col Bologna, riuscendo comunque a cavarsela, ora però ci si augura che il croato possa rientrare velocemente per ricostituire un pacchetto offensivo che tanto bene ha fatto nel corso del 2020.