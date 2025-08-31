È fatta: Adrien Rabiot sarà un giocatore del Milan. Operazione da 10 milioni
Appena completato il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. La notizia arriva in questi minuti da Gianluca Di Marzio. Il giocatore verrà a questo punto annunciato domani, dove inizierà la sua seconda parentesi in Italia.
30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi. Una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%.
