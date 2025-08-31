È fatta: Adrien Rabiot sarà un giocatore del Milan. Operazione da 10 milioni

Oggi alle 23:03Primo Piano
di Gaetano Mocciaro

Appena completato il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. La notizia arriva in questi minuti da Gianluca Di Marzio. Il giocatore verrà a questo punto annunciato domani, dove inizierà la sua seconda parentesi in Italia.

30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi. Una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%.