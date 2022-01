Ecco la Roma, la sfida del cuore (spezzato) di Florenzi. Rivincita? No, Ale vuole solo conquistare il Milan

Giovedì sera il Milan ospiterà a San Siro la Roma di José Mourinho. È una classica del nostro campionato, ma anche una sfida che sa di “derby”, vista la presenza in panchina dello Special One. Per Alessandro Florenzi, invece, sarà una sorta di partita del cuore... spezzato! Romano e romanista, ex giocatore giallorosso, poi la rottura, l’addio. Doloroso, certo. Perché Ale, come detto, ha sempre avuto la Roma nel cuore.

Crescita costante

Ma è il passato, anche se, di fatto, il suo cartellino è ancora di proprietà della società capitolina. Il Milan, infatti, lo ha prelevato in prestito, ma lo riscatterà, al termine della stagione, se le sue prestazioni giustificheranno l’esborso. Come sottolinea Tuttosport, dopo un periodo di assestamento e qualche stop fisico (ormai superato), Florenzi è diventato sempre più importante nel contesto tattico rossonero. Una crescita costante che lo ha portato a sostituire egregiamente l’infortunato Calabria.

Rivincita? No, solo voglia di Milan

Ebbene, Davide è tornato e spera di scendere in campo già contro la Roma, ma Pioli sembra intenzionato a riproporre proprio Florenzi. Sarà il grande ex della partita, me nei suoi propositi non c’è la rivincita. Ale vuole solo conquistare il Milan ed è sulla buona strada: se continuerà così, in estate il riscatto sarà giusto una formalità.