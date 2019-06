ESCLUSIVA MN - Albertosi: "Vendere Gigio? Dico sì solo per il bilancio, ma si parlava di 100 mln l'anno scorso..."

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Enrico Albertosi. Con l’ex portiere rossonero abbiamo parlato principalmente del possibile addio di Gianluigi Donnarumma, finito al centro di una trattativa con il Paris Saint-Germain.

Signor Albertosi, cosa ne pensa del possibile trasferimento di Donnarumma al Psg?

"Il Milan ha trovato il portiere per i prossimi quindici anni, ma se vuole venderlo ci sarà un motivo. Se bisogna darlo via per motivi di Fair Play Finanziario va bene, altrimenti lo terrei".

Le ragioni dovrebbero essere proprio di bilancio.

"Allora fanno bene a cederlo. Non si possono rischiare altre esclusioni dalle coppe. Anche quest’anno ci sono stati dei problemi, non si può continuare così".

La valutazione di Gigio dovrebbe aggirarsi intorno ai 50-60 milioni. Cifra giusta?

"L’anno scorso si parlava di cento. Per un giovane sono comunque tanti soldi. Oggi si parla di milioni come fossero noccioline. Credo che la valutazione di Donnarumma sia effettivamente tra i 50 e i 60 milioni di euro".

Il Psg vorrebbe inserire Areola come contropartita. Cosa ne pensa del francese?

"L’ho visto poche volte. L’anno scorso l’ho visto in qualche partita di coppa, dove tra l’altro ha commesso un po’ di errori".

Il Milan può comunque contare su un portiere affidabile come Pepe Reina.

"È una garanzia e lo ha dimostrato nella scorsa stagione: quando è subentrato a Donnarumma ha fatto ottime cose. Per cui, se il Paris Saint-Germain effettivamente offrisse Areola e soldi per Gigio, io glielo darei".

Il giovane Plizzari è già pronto per il salto in prima squadra?

"Agli Europei gli ho visto fare delle buone cose. Ha parato anche alcuni rigori consecutivi, anche se spesso, in quei casi, si tratta di errori degli avversari: se un rigore viene tirato come si deve, infatti, per il portare non c’è niente da fare. È un giovane che deve crescere. Ha giocato nell’Under 20 ed è andato bene, ma non ha fatto sfracelli. Sicuramente potrebbe fare il terzo portiere".

Cambiamo argomento: il duo Maldini-Boban può riportare il club in alto?

"Sono fiducioso, o almeno mi auguro che facciano bene. Ultimamente è andato a corrente alternata, ma il Milan ha bisogno di tornare nelle coppe che contano".

Giampaolo è l’uomo giusto per questa squadra?

"Ha sempre fatto bene. Con i giovani ha lavorato molto bene e mi sembra che il Milan sia una squadra molto giovane. Farà bene anche in rossonero".