ESCLUSIVA MN - Bisantis: "Milan non competitivo per lo Scudetto, ma credo che la proprietà voglia svoltare"

In merito all’attualità in chiave rossonera, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Giuseppe Bisantis, radiocronista Radio Rai.

Che tipo di mercato ti aspetti dal Milan?

“A mio avviso, sarà un mercato di rottura netta rispetto al passato. Credo che la proprietà voglia svoltare e virare su giocatori più pronti e meno su “scommesse”, dopo alcune operazioni sbagliate la scorsa stagione”.

Ti riferisci a De Ketelaere e Origi?

“Non solo, secondo me il Milan ha sbagliato a non allungare l’organico per alzare l’asticella in seguito agli ottimi risultati dell’anno prima. Credo che le colpe di Maldini e Massara siano legate a quello. Infatti i rossoneri non sono riusciti a riconfermarsi…”.

Ti risultano movimenti in entrata?

“Sapevo che il Milan osservava Scamacca, ma non so quanto possa rappresentare il profilo di centravanti ideale per i rossoneri. Al West Ham ha fatto molta fatica. Non vorrei possa fare la fine di Origi…”.

A quali obiettivi deve ambire il nuovo Milan targato Red Bird?

“Ora come ora, non vedo il Milan competitivo per vincere lo scudetto. Per cui, l’obiettivo deve essere entrare in Champions, al fine di mantenere il trend di questi anni. In Europa invece cercare di arrivare agli ottavi o ai quarti. Capiremo meglio mercato evolvendo, in ogni caso…”.

Nel futuro dirigenziale del Milan prospetti anche il ritorno di Ibra?

“Ora come ora, credo di no. È uno a cui piace stare al centro dell’attenzione, non me lo immagino dirigente “alla Maldini”. Più che altro lui era molto legato a Raiola. Magari entrerà, con il tempo, nella sua scuderia di procuratori”.