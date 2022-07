ESCLUSIVA MN - Blasquez (Agence France Press): "Renato Sanches? Al Milan avrebbe più chance di essere titolare. Kalulu in Nazionale dopo il Mondiale"

Fonte: Alessandro Schiavone

Nicolas Blasquez, giornalista francese di Agence France Press, ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell’obiettivo di mercato Renato Sanches, Olivier Giroud e Pierre Kalulu.

Buongiorno Blasquez, Renato Sanches alla fine cosa farà? Il PSG non lo ha ancora portato sotto la Torre Eiffel, ci sono ancora speranze per il Milan di prenderlo?

“Renato vuole andare a Parigi e alla fine, salvo clamorosi colpi di scena, ci andrà. Il suo obiettivo è quello di tornare a lavorare con Galtier e Campos ai quali è molto vicino. E poi a Parigi avrà non solo più visibilità ma guadagnerà anche più che al Milan.”

Andare al Milan porterebbe comunque alcuni vantaggi per il Campione d’Europa 2016?

“Certo, al Milan avrebbe più chance di essere titolare. Ma anche libertà di manovra perché c’è meno qualità nel reparto offensivo rispetto al PSG con Mbappé, Neymar e Messi. Poi da voi potrebbe essere un giocatore box-box-box e attaccare mentre a Parigi lo utilizzerebbero come numero 6 davanti alla difesa.”

Ma il Paris Saint-Germain ha davvero bisogno di lui?

“Il PSG ha già Marco Verratti e ha appena preso Vitinha per una quarantina di milioni. E c’è ancora Gueye. Io penso che non abbiano bisogno di Renato Sanches, che è una scommessa soprattutto di Campos. Poi l’ex Bayern Monaco è un giocatore fragile dal punto di vista fisico e a Parigi non avranno tempo di aspettarlo se si farà male. Ma per l’allenatore Galtier avere Sanches sarebbe importante per aiutare gli altri lusofoni nello spogliatoio.”

Giroud dopo l’Europeo è stato chiamato col contagocce da Deschamps in nazionale. Ha ancora qualche spiraglio di andare in Qatar dopo l’ottima stagione con i rossoneri?

“Giroud anche se dovesse fare 15 gol da agosto ad ottobre non penso che andrà al Mondiale. Ormai non è più nei piani di Deschamps che ha voltato la pagina Giroud. Olivier andrebbe al Mondiale solo se tanti giocatori si facessero male…”

E il nuovo pilastro della difesa rossonera Pierre Kalulu? Quando lo vedremo con la gloriosa maglia dei Bleus?

“Pierre Kalulu ha il profilo giusto per far parte della Nazionale, forse già dopo il mondiale quando si liberanno alcuni posti in difesa. La sua polivalenza è una risorsa non da poco.”

