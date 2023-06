ESCLUSIVA MN - Bucchioni: "L'attuale De Ketelaere non è da Milan, lo darei in prestito. Scudetto l'anno prossimo: perché no?"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito al mercato rossonero e all’attualità in casa Milan, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Enzo Bucchioni, giornalista e saggista.

Ti risultano movimenti in entrata concreti?

“In questo momento percepisco stallo post addio di Maldini e Massara. Logico che il tema più incombente è legato al centravanti. Il Milan non pensi di commettere lo stesso errore che ha fatto con Ibra con Giroud. Il francese è stato straordinario, ma ha 36 anni. Non potrà ripetersi la prossima stagione”.

Verso quale profilo ti orienteresti?

“Non ho indagato personalmente, ma ho sentito che i rossoneri si sarebbero interessati a Scamacca. La domanda è se lo vedo nel contesto Milan? La risposta è sì. L’altra domanda è se mi fa impazzire? La risposta sarebbe no. In Serie A ha fatto bene solo al Sassuolo, che è il classico contesto - come Atalanta e Udinese - in cui c’è un sistema collaudato, in cui riesci a inserirti. Al West Ham ha faticato troppo…”.

Quale tetto di costo massimo stabiliresti in relazione al calciatore?

“Ho sentito parlare di 30 milioni. Secondo me non li vale. Se i presupposti sono questi - fossi nel Milan - mi fermerei”.

In quali difficoltà è incappato De Ketelaere? Un anno fa, se ne parlava con i connotati del nuovo Kakà…

“Io lo conoscevo da prima e ero certo del suo grande talento. Non capisco cosa lo abbia frenato in Serie A. Non penso sia di certo colpa di Pioli. Il belga ha avuto chance a sufficienza. Gli ho visto sbagliare cose troppo banali: appoggi, passaggi… non può nemmeno reggere la motivazione della pressione di San Siro, perché sei un giocatore del Milan e devi saperci convivere”.

Lo cederesti?

“Non mi risulta ci siano squadre disposte a prenderlo. E, in ogni caso, nessuno investirebbe 40 milioni per lui. Piuttosto lo darei in prestito. L’attuale De Ketelaere non è un giocatore da Milan”.

Cosa è mancato al Milan in questa stagione per riconfermarsi?

“Non c’erano ricambi. Abbiamo parlato di De Ketelaere, ma anche Origi è stato un flop. Rebic non era all’altezza di sostituire Giroud. E Ibra aveva i suoi anni. In più, fossi nel Milan, penserei anche a un centrocampista…”.

Pare tutto fatto per Kamada…

“Vedremo. Io pensavo però a un centrocampista con le caratteristiche di Kessie. Non ci giriamo tanto intorno: il Milan non è stato in grado di sostituirlo. Poi Tonali è stato troppo spremuto: occorre anche un altro mediano”.

Quale deve essere l’obiettivo stagionale del Milan della prossima stagione?

“In campionato entrare in Champions. Nella competizione europea, andare avanti il più possibile. Poi chiaro: se il Napoli non si ripeterà e se non ci saranno squadre che fuggiranno in avanti come i partenopei in questa stagione, perché non pensare anche allo scudetto?”.

Immagini un ritorno di Ibra in società?

“Io di uno come lui non me ne priverei mai. Lo vedrei bene come collante tra squadra e società, nello staff tecnico rossonero. Fossi nel Milan, glielo proporrei”.