Il Milan torna dalla trasferta di Leverkusen a mani vuote. Zero punti in due partite con un calendario che, va detto, non poteva essere peggiore. Ne abbiamo parlato con uno storico giocatore rossonero come Ruben Buriani, in esclusiva per MilanNews.it

Ruben Buriani, che impressioni ha avuto dalla trasferta di Leverkusen?

"Per me il Milan ha fatto troppo poco per un'ora, non dico che sia stato succube dell'avversario ma ha fatto poco. Poi, dopo lo svantaggio, c'è stata una reazione più nervosa che tecnico-tattica ma non è bastato. Credo che quello che i rossoneri hanno fatto sia troppo poco in campo internazionale. Se non altro qualcosa in più rispetto alla partita contro il Liverpool si è visto".

Per Paulo Fonseca questo è stato il miglior Milan da quando lui siede sulla panchina dei rossoneri

"Non sono dello stesso avviso. Io credo che la miglior prestazione sia stata il derby dove la squadra ha effettivamente concesso poco all'Inter. Se guardiamo la partita col Leverkusen, gli avversari almeno nella prima ora hanno impegnato più volte Maignan. Insomma, ha concesso molto nonostante il risultato finale sia di 1-0. Poi bene la reazione, ma non possiamo dire che sia stata la miglior partita stagionale del Milan".

Come valuta le scelte di Fonseca per quest'ultima trasferta?

"Penso abbia fatto le scelte giuste, perché quando un allenatore vede la squadra lavorare tutta la settimana fa le scelte migliori possibili. Non credo voglia buttarsi la zappa sui piedi. Per il resto in campo ci vanno sempre i giocatori, alla fine l'allenatore ha responsabilità fino a un certo punto".

Morata sta dimostrando di essere imprescindibile per questa squadra

"Col Leverkusen mi è piaciuto ma è comunque entrato nell'ultima mezz'ora di gara, quando le squadre erano stanche. Chiaro che se sei fresco fai la differenza. Questo senza nulla togliere a un giocatore di qualità assoluta. Credo che nel complesso la squadra abbia fatto bene in quell'ultimo terzo di gara e con un po' di fortuna in più avrebbe potuto pareggiare. Il problema sono i precedenti 60 minuti".

Sta crescendo Fofana, intanto

"Giocatore che ha buone qualità d'interdizione, copre bene la posizione e fisicamente è forte. Deve essere aiutato dai compagni, perché per fare bene anche il resto della squadra deve stare bene. Per il resto sicuramente è stata una buona scelta quella dei dirigenti, che hanno avuto modo di valutarlo bene nel periodo al Monaco".

Come valuta questi primi mesi di Fonseca al Milan?

"Per ora preferisco aspettare, è giusto dare tempo a un allenatore nuovo di lavorare e formare la squadra a sua immagine e somiglianza. Gli incidenti di percorso è normale che ci siano, a Parma è andata piuttosto male ma per il resto la squadra ha reagito. Diciamo che dove ha dimostrato di avere in pugno la squadra è stato nel derby contro l'Inter, mentre in altre situazioni un po' meno ma comunque aspetterei un medio-lungo termine prima di valutarlo bene".