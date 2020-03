ESCLUSIVA MN - Chiarugi: "Milan, c'è poca chiarezza: qualcuno vuole prevaricare i compiti. Pioli? Un signore"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Luciano Chiarugi. Con l’ex attaccante rossonero abbiamo parlato dell'emergenza Coronavirus e dell'ennesimo caos societario all'interno del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Emergenza Coronavirus: le leghe europee vogliono concludere i campionati. Ma è fattibile?

"Credo che ci siano persone più giuste per poter decifrare questo momento molto delicato. Questa pandemia è scoppiata in maniere virulenta. Non so quali decisioni si potranno prendere. Se queste restrizioni andranno avanti ancora per parecchio tempo non ci saranno più i tempi tecnici per trovare soluzioni diverse. Assegnare lo Scudetto? Non so come eventualmente imposteranno la cosa".

Rimandare l’Europeo può essere la soluzione a tutti i problemi?

"Sicuramente. Ma bisogna sempre vedere come evolve la situazione, è difficile adesso poter decidere il tutto. Giocare a luglio o ad agosto? Non so se sarebbe giusto. Ma non è questo il punto: è tutto un caos dentro il caos. Poi dovrebbero pure iniziare i campionati. I giocatori non si stanno allenando e non stanno giocando, disputare l’Europeo metterebbe tutti sul chi va là. Rimandare di un anno potrebbe essere la soluzione più giusta".

Boban licenziato dal Milan, che non ha gradito le sue dichiarazioni. Lei da che parte sta?

"Quando ci sono questi grandi accordi vengono stabilite anche delle regole. Da un po’ di tempo al Milan mi sembra ci sia poca chiarezza. Cosa succede? Sicuramente qualcuno vuole prevaricare i compiti, vedendo anche i non risultati che stanno venendo fuori. Queste sono decisioni che non gratificano nessuno. Un club importante come il Milan dovrebbe discutere in maniera più seria e appropriata. Così si alimenta ulteriormente il malessere. Non so dove vogliono arrivare e cosa vogliono fare. È chiaro che ora Maldini sarà in uno stato di imbarazzo totale, non so se gli sarà tolto qualcosa a livello decisionale. In questo momento la situazione non è semplice".

Le voci su Rangnick hanno fatto esplodere tutto. Che idea si è fatto?

"Prima si è parlato di un ruolo alla Ferguson, poi si è detto che potrebbe essere affiancato da Pioli o da qualcun altro. In questo momento c’è bisogno che il Milan, prima di tutto, riveda alcuni aspetti societari. Mi sembra che certi giocatori non abbiano reso secondo le aspettative, quindi c’è stato anche un fallimento nelle scelte. Per capire di chi siano le colpe bisognerebbe essere in società. Certi giocatori, come Paquetà e altri, sono stati pagati tanto e non giocano. Lo stesso Leao... Mi sembra che, nonostante tutto, l’acquisto di Ibrahimovic sia stato più che positivo. È il calciatore che sta facendo per la squadra qualcosa di più rispetto ad altri".

A proposito di Ibrahimovic: pare che lo svedese stia riflettendo sul suo futuro in rossonero.

"Credo che il punto di riferimento poteva essere Boban, in collaborazione con Maldini e la stessa società. Ibra ha 39 anni e gioca in un club prestigioso, che ha voglia di riemergere. Il Milan vorrà ritornare ai fasti che gli competono, quindi Ibrahimovic dovrebbe un attimo sottacere e parlare con la società per capire quelle che sono le intenzioni. Penso che il Milan abbia tutto l’interesse, nei confronti anche della sua tifoseria, di tornare a essere una delle squadre migliori d’Europa. Ibrahimovic dovrà cercare di capire questo allontanamento deciso di Boban, soprassedere a questa situazione e ascoltare la società, contribuendo maggiormente a quello che sarà lo sviluppo del Milan".

E poi c’è Pioli, che continua a lavorare con professionalità nonostante ci siano dubbi sulla sua permanenza.

"Ho visto lavorare Pioli a Firenze, è veramente un signore. Paga tutto questo ambaradan, tutto ciò che è accaduto. Il Milan aveva trovato fiducia e l’assetto giusto, i risultati gli davano ragione. Poi è arrivata un’altra flessione, ma questo non deve far dimenticare quanto di buono è stato fatto. Tutti vorrebbero ottenere subito i risultati, ma è difficile arrivare immediatamente al top: nessun allenatore ha la bacchetta magica. Bisogna avere pazienza e collaborare tutti quanti per cercare di finalizzare un risultato, non soltanto in campo. Serve un’armonia generale per poter affrontare le gare con serenità".