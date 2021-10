ESCLUSIVA MN - Dalla Svezia, Landen: "Ibra stupisce sempre, farà ancora la differenza. Futuro? Magari fa come Pep o Zidane..."

Petter Landen, giornalista per la nota testata sportiva svedese Expressen, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sul presente e sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue dichiarazioni:

Ibrahimovic ha appena compiuto 40 anni: anche in Svezia si è celebrato questo giorno... 'quasi come se fosse Natale'?

"Onestamente non mi piace molto il Natale, ma ovviamente se ne è parlato molto. È la nostra più grande star, quindi ci sono stati molti articoli sul suo grande giorno".

Nonostante i 40 anni, Zlatan è pronto al rientro in campo dopo l'ultimo infortunio. Riuscirà a giocare sugli stessi livelli dell'ultima stagione?

"La capacità di Zlatan di reinventarsi non smette mai di stupirmi. Anche se sta invecchiando, riesce comunque ad affidarsi al suo fisico. È veramente intelligente, si mette nelle giuste posizioni in campo e sa sempre come segnare. Quindi penso che sarà ancora in grado di fare la differenza nelle partite che sarà in grado di giocare".

Sarà, secondo lei, l'ultimo anno da calciatore di Ibrahimovic?

"Ho smesso di provare ad indovinarko, onestamente. Pensavo che il Manchester United fosse l'ultima tappa quando è andato lì. Solo Zlatan lo sa...".

In caso di ritiro dal calcio, si può pensare ad un futuro da dirigente del Milan per Ibrahimovic?

Credo che gli piacerebbe provare ad allenare in futuro. Sembra, al momento, molto interessato nello sviluppo dei giovani giocatori in Svezia. Ma dirigente del Milan... sarebbe davvero un grande lavoro. Forse potrebbe iniziare, come hanno Pep Guardiola o Zidane nella squadra primavera del Milan, e si fa strada...".

Ibrahimovic sembra sicuro che il Milan possa vincere lo Scudetto: in Svezia, per questo motivo, si tifa Milan? Può, secondo lei, vincere davvero la Serie A?

"Ci sono tanti milanisti in Svezia, e visto che c'è Zlatan penso che molti svedesi vorrebbero che il Milan vincesse. E visto che la Juventus sembra meno forte rispetto agli anni scorsi e l'Inter non è proprio la stessa, credo che il Milan abbia buone possibilità".

Nel Milan c'è anche un altro svedese, Emil Roback. Si parla bene anche in Svezia di questo giovane calciatore?

"Emil Roback è ancora piuttosto sconosciuto in Svezia, ma quelli che lo conoscono ne parlano bene. Penso che il Milan sapeva cosa stesse facendo quando lo ha ingaggiato"