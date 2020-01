ESCLUSIVA MN - Dlugosz (Super Express): "Cessione inevitabile, Piatek doveva fare molto di più. Colpa della squadra, ma anche di Kris"

Per commentate l'addio di Kris Piatek, la redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva Marcin Dlugosz, giornalista che scrive sul tabloid polacco Super Express. Ecco le sue dichiarazioni:

Cosa pensa della cessione di Piatek all'Hertha Berlino?

"Penso che questa cessione fosse inevitabile. Quando un anno fa ha firmato il contratto con il Milan, dicevo che la cosa più importante per lui fosse quella di avere la forza mentale per uscire dalla eventuale crisi. Parliamo del Milan, anche se i risultati negli ultimi anni sono come sono, quello rossonero è ancora tra i Club piu grandi del mondo sotto tanti punti di vista".

Come si spiega il rendimento negativo di Piatek negli ultimi mesi?

"In Polonia spesso dicevano che Piatek fosse soprattutto una vittima della crisi della squadra rossonera. Per me non è cosi al 100%. I suoi compagni di squadra, tante volte, non hanno giocato bene, ma ricordo anche partite come contro il Torino o la Juve in cui Piatek ha sbagliato davvero tanto. Insomma, la squadra ha delle colpe, ma anche Piatek doveva fare molto di più".

Eppure solo un anno fa segnava a raffica...

"Oggi non ha quel fuoco e quel fiuto del gol che aveva una stagione fa. Per questo penso che il cambio di squadra possa aiutarlo. Anche il Milan non sarà triste se l'Hertha compra Piatek per 25-30 mln".

Cosa pensa del momento del Milan?

"E' triste vedere il Milan così, con tanti cambi di allenatore e con molti calciatori che non giocano bene. Ma, per fortuna o per sfortuna, il Milan è troppo grande per tenere i giocatori che non sono bravi. Ovviamente Piatek non è l'unico problema del Milan. Su questo possiamo parlare tante ore. Davanti al Milan c'è una strada lunga e difficile, ma se Piatek non ha praticamente mai segnato in questa prima parte di stagione è giusto che la sua avventura al Milan sia finita. L'aria nuova può aiutare Kris a ritrovare fiducia. Il Milan, purtroppo come sempre negli ultimi anni, deve cercare un buon attaccante di nuovo. Piatek sarà uno dei tanti calciatori che giocavano in un Milan pieno dei problemi".