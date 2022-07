ESCLUSIVA MN - Pillon: “Milan, blinda Leao perché ha colpi da campione"

MilanNews.it

Mister Pillon ad oggi il Milan, nonostante uno Scudetto vinto, è chiamato a colmare un gap dato dal mercato con Juventus e Inter?

“In termini di organico probabilmente sì. I rossoneri hanno dalla loro l’organizzazione, la vittoria di uno Scudetto e la consapevolezza che qualcosa dal mercato arriverà. Certo, l’Inter con il ritorno di Lukaku ha arricchito in modo netto il suo potenziale offensivo già di primo livello. Anche la Juventus ha giocatori importantissimi ma in Italia non è esiste chi parte favorito”.

Perché i Dybala, i Mertens faticano a trovare squadra?

“Perché le società guardano molto i bilanci, siano esse di primo livello oppure no. Le valutazioni, in questa sede, sono veramente tante”.

Il Milan ha mostrato a tutti, però, che con l’organizzazione si può vincere e si può sopperire ad alcune mancanze

“Organizzazione, cultura del lavoro e valorizzazione di quei calciatori chiave di qualità che hanno fatto la differenza. Il Milan ha stupito tutti ma soprattutto è stato in grado di non sbagliare le partite decisive come invece hanno fatto le sue avversarie”.

Giusto cercare di blindare Rafael Leao?

“Giustissimo. Leao ha enormi qualità, è un giocatore moderno nel vero senso della parola. Nell’uno contro uno è devastante e avere a disposizione uno così ti permette di giocare in tanti modi”.

Il rientro di Kjaer, in difesa, è un acquisto a tutti gli effetti?

“Va inteso come un colpo di mercato. E’ in grado di impreziosire ancora di più una squadra che è stata eccellente anche nel rendimento dei singoli”.

Ibrahimovic ancora rossonero. La trova d’accordo l’operazione rinnovo?

“Ibra per il Milan è un valore aggiunto come esperienza, leadership e carisma. Non solo, se sta bene fisicamente e non ha infortuni in mezzo al campo sa essere ancora decisivo”.

Intervista di Peppe Gallozzi