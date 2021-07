Esperienza e mentalità: a Milanello è arrivato Giroud, subito pronto e carico

Dopo lo sbarco a Milano per la prima notte e la firma, Olivier Giroud ha potuto godersi gli ultimi giorni di vacanza prima di iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Avventura che è iniziata questa mattina, sotto la pioggia di Milanello: i compagni hanno potuto conoscere personalmente l'attaccante francese, che già dal primo giorno ha dato un'ottima impressione ai tifosi rossoneri, rendendosi disponibile per alcune foto e autografi subito dopo le visite mediche. Un innesto importante per il Milan, che finalmente trova il suo nuovo numero nove.

ESPERIENZA E NON SOLO - Dopo l'esperienza di sei mesi con Mario Mandzukic, andata tutt'altro che bene, la maglia numero nove passa al campione d'Europa Olivier Giroud. Come detto in precedenza, per i rossoneri l'attaccante classe '86 è un acquisto molto importante: oltre alla tantissima esperienza portata ai giovani ragazzi di Milanello, i rossoneri trovano un giocatore affidabile sotto tutti i punti di vista e sicuramente disponibile, considerando anche il ruolo da gregario che ha accettato pur di vestire la maglia rossonera, e che vivrà il dualismo con Ibrahimovic in totale serenità.

PAROLA D'ORDINE: VINCERE - "Voglio vincere qualcosa con il Milan. Lo scorso anno ho seguito il Milan ed è stata una grande stagione grazie a mister Pioli: sono molto contento di allenarmi con lui e spero che continueremo su questi ritmi per ambire al primo posto in classifica". Queste le prime parole di Oivier Giroud da calciatore rossonero. Parole che dimostrano la grandezza del giocatore che il Milan è andato ad acquistare. "Vincere" è la parole d'ordine dell'attaccante francese che, di certo, negli ultimi anni non ha sicuramente vinto poco. Ed è da qui che il Milan deve ripartire, in questa "nuova" esperienza in Champions League, da ragazzi che hanno voglia di vincere.